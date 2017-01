Lluvias dejan 69 familias afectadas en seis municipios del Valle del Cauca

Las fuertes lluvias y las inundaciones del rio Cauca, deja hasta momento 69 familias afectadas en los municipios de Vijes, Palmira, Cartago, Yumbo y Jamundí, según el último reporte entregado por la Secretaría para la Gestión del Riesgo del Valle del Cauca.

En Juanchito en el municipio de Candelaria 17 familias están siendo atendidas en un albergue, sin embargo hay otras familias que no han querido evacuar. Un total de 57 familias que ya fueron reubicadas y ya tienen su casa, las alquilaron a otras personas; por lo cual el Gobierno del Valle junto al de Candelaria, tomaron la decisión de demoler esas viviendas y con las otras 40 familias que faltan por reubicar se les entregaran sus viviendas en el sector se Cauca Seco.



En Jamundi: los altos niveles del rio Jamundí encendieron las alertas tempranas ya que el rio Cauca afectó el corregimiento Villa Paz, la vereda Mandivá donde alrededor de 17 fincas resultaron afectadas y no hay paso de vehicular.



Por su parte, en Yumbo: en la vereda Platanales, hay dos familias evacuadas del sector y se está llevando material para reforzar dique de Cencar.



En Vijes, en la vereda San Isidro, dos familias evacuadas uno es un adulto mayor y la otra es una familia dos adultos y dos menores.



En el municipio de Buga, a la altura de la Laguna de Sonso hay afectación de cultivos, pero no hay viviendas involucradas.



El monitoreo por parte de continúa en los municipios de Jamundí, Yumbo, Buga, Andalucía y Cartago donde se existen posibilidades de inundaciones por causa del rio Cauca.