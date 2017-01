Periodista denuncia agresión por parte de la Policía

El caso, según testigos, fue un presunto ataque en contra de periodistas de la cadena Melodía, por parte de la Policía, en hechos ocurridos durante el cubrimiento de las protestas antitaurinas que se tomaron este domingo el centro de Bogotá

El periodista Sebastián Cabiativa asegura que estaban registrando la captura de unas mujeres, al parecer, por manifestarse en contra de la jornada que se llevaba a cabo en la plaza de toros.

“Estábamos cubriendo las manifestaciones con otros dos compañeros del medio frente al museo nacional, nos acercamos a intentar cubrir la captura de estas muchachas. Los policías nos dicen que no podemos grabar, me quitaron el celular y me amenazaron con ser llevado a la UPJ”, asegura.

Finalmente, tras la presión de sus compañeros y quienes lograron evitar que Sebastián fuera llevado a la unidad, logró que la Policía lo soltara en un acto que, dicen ellos, atenta claramente contra la libertad de prensa.