Fiscalía imputa cargos al exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco

Según la Fiscalía, los cargos son por hechos ocurridos en octubre del 2011, cuando Luis Alberto Monsalvo Gnecco en campaña a la gobernación del Cesar, realizó actividades proselitistas en la invasión Tierra Prometida en Valledupar, un predio registrado a nombre de Óscar Guerra Bonilla, donde habitan más de 800 familias de las cuales, por lo menos dos integrantes de cada familia eran mayores de edad y tenían capacidad para votar.

"A cambio de votos prometió a los invasores, específicamente que los dejaría quieta y pasivamente en el predio que tenían invadido sabiendo que se trataba de una invasión ilegal", manifestó el representante de la Fiscalía.

La promesa de no permitir que los habitantes del terreno fueran desalojados legalmente a cambio de que votaran por él, la habría hecho el exmandatario en un documento el 16 de octubre de 2011 y autenticado por la notaria segunda del Circuito de Valledupar. También se comprometió a entregarles viviendas dignas, pero no lo hizo.

Los cargos por los delitos de corrupción al sufragante implicarían una pena de prisión hasta de 98 meses y multa hasta de 750 salarios mínimos mensuales.

En la audiencia Monsalvo Gnecco no aceptó cargos, mientras la Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento porque los delitos no superan los cuatro años de prisión; sin embargo, el exgobernador tiene restricción para no vender bienes.