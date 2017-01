Cucuteños nacionalizados en Estados Unidos temen políticas de exclusión laboral contra latinos

Vanessa Taborda, es una de las tantas cucuteñas que se desplazo a Estados Unidos en busca de un mejor futuro con el pasar de los años se consolido como maestra y conformo una familia, hoy esta colombiana es una ciudadana norteamericana nacionalizada.

Desde Hartford, Waterford, en el Sur Este de EEUU, la joven comunicadora social, madre y esposa de ciudadanos estadounidenses, expresa su preocupación por las nuevas medidas que el gobierno de Donald Trump, emprenda contra la comunidad latina en retaliación a esta población “le temo a volverme a sentir discriminada , que si el día de mañana me quiero mudar a otro Estado como California o Nueva Nevada, me voy a sentir discriminada por que sabemos que el nuevo gobierno ve a los latinos como una comunidad minoritaria que no merece las mismas posibilidades que los blancos y temo a ser tratada de una manera diferente a no ser tratada por no haber nacido aquí.”

El discurso del nuevo Presidente de los Estados Unidos con frases concretas como “a partir de hoy será solo Estados Unidos primero” genera incertidumbre entre los latinoamericanos cuando desde su campaña, Trump, anunció fuertes acciones contra los migrantes “sabemos que no será fácil pero pedimos a Dios que las buenas relaciones con el resto del mundo se mantenga en medio de la ofensiva que se mantendrá contra el islamismo y musulmanes”.

El tema de la educación, de la salud y del empleo son otros de los factores que mantienen con expectativa a los colombianos e hispanos cuando ante la continuidad laboral para muchos de ellos en el país de las oportunidades donde las mismas serán inciertas para quienes lleguen en busca de realizar sus sueños.