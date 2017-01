Temor en Tibú por acciones del EPL

Atemorizados amanecieron los habitantes del municipio de Tibú por las acciones intimidatorias emprendidas por el Ejército Popular de Liberación en esta población.

“Nos pintaron las fachadas de nuestras casas, aquí todos sabemos que es lo que está pasando, ellos tienen mucho dominio aquí y no se mueve nada sin que ellos autoricen, por miedo no podemos decir nada y nos toca quedarnos callados” manifestó, uno de los habitantes de la zona quien por temor no revelo su identidad.

Por su parte, el alcalde de Tibú, señaló que se hace necesario que el gobierno preste atención a los hechos registrados en su municipio donde tres grupos insurgentes hacen presencia “esperamos que el Gobierno entienda y comprenda que el EPL es una guerrilla y que se debe darle el mismo trato y con el mismo esmero que ha tocado el tema de las Farc y el ELN procesos que celebramos”.

En la población esperan que los diálogos de paz se extiendan con el EPL “lo que nosotros necesitamos es desarrollo para la región y una paz estable” reiteró el mandatario local. Recientemente, un artefacto explosivo fue lanzado contra una unidad militar en esta población en un hecho que para las autoridades aún es materia de investigación.