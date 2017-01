Para el Comité Olímpico, unos Juegos Panamericanos en el Caribe “son viables”

Varias veces se ha escuchado la propuesta de que las tres ciudades principales del Caribe: Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, realicen en conjunto una postulación para acoger unos Juegos Panamericanos.

Desde Cartagena, el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar Medina, se refirió a la iniciativa, dijo que era viable, pero que el principal inconveniente es el alto costo que acarrea la postulación.

“Esta propuesta me la ha planteado más de una vez la doctora Clara Luz Roldán (Directora de Coldeportes), justamente porque el Caribe va a quedar con la mejor infraestructura deportiva del país y ella se sueña con unos Juegos Panamericanos en Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Es un proyecto ambicioso pero no lo podríamos descartar y más aún ahora cuando no es tan fácil que eventos de la magnitud de unos Juegos Panamericanos encuentren fácilmente un país interesado en organizarlo, desde luego, por los grandes costos que esto tiene”, indicó Medina.

Los derechos que hay que pagar para obtener la sede de unos juegos son bastante altos. En el caso de los Juegos Panamericanos, la cifra equivale a 20 millones de dólares que se debe pagar a la Organización Deportiva Panamericana –ODEPA- por los derechos deportivos y de televisión.

“En realidad para el medio nuestro es mucho dinero, pero también tenemos la expectativa de que el próximo comité ejecutivo de la ODEPA revise las exigencias y las condiciones para ser sede de unos juegos y en caso de que esto se mejore sustancialmente yo vuelvo a insistir es un proyecto ambicioso pero no descartado”, apuntó Medina.

Barranquilla, Cartagena y Santa Marta tendrán una gran infraestructura deportiva a raíz de los Juegos Bolivarianos 2017 de Santa Marta, los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018 que serán en la arenosa y los Juegos Nacionales de 2019 que se disputarán en la ciudad heroica, lo que sería favorable para llegar a pactar unos Juegos Panamericanos en Colombia.