Niños de Cartagena, a vacunarse antes de volver al colegio

Las autoridades de salud de Cartagena están pidiendo a los padres de familia del distrito que lleven a sus hijos a que sean vacunados, antes del regreso al colegio.

En Cartagena hay 21 vacunas gratuitas que protegen a los niños contra 26 enfermedades que pueden causarle discapacidad o muerte como la poliomielitis, meningitis, tuberculosis, hepatitis b, otitis, neumonías, diarreas, varicela, sarampión, fiebre amarilla, entre otras.

“Queremos hacer un llamado especial a los padres y cuidadores de niños entre 1 y 5 años para que los lleven a vacunar al puesto de salud más cercano, aunque todo este mes hemos estado en jornada de vacunación, este sábado 21 de enero es el día masivo en el que la asistencia a los puestos de salud debe ser masiva. Recuerden que hay vacunas que requieren refuerzos pues si no les aplicamos las dosis completas, los niños no logran defenderse contra ciertas enfermedades. Vacunar a los niños es la mayor muestra de amor que podemos darles”, dijo Adriana Meza, directora del Dadis.

“En Cartagena hay dispuestos 65 puestos de salud entre públicos y privados para recibir a los 9.400 niños que esperamos vacunar hasta finalizar este primer mes del año. Los padres deben asistir a cualquiera de estos puntos de vacunación con sus hijos entre 8 a.m y 3 p.m., si no alcanza mañana, recuerde que en Cartagena todos los días son de vacunación y puede llevarlo cualquier día de lunes a sábado de 8 a.m a 3 p.m a cualquiera de estos puntos”, agregó por su parte Yanine Ruíz, líder del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PIA) del Dadis.

Es importante que se presente el carné de vacunación para identificar las vacunas que le faltan según la edad, sin embargo en el caso de no poseerlo no es motivo para dejar de vacunarlo, en la IPS se encuentra un sistema de información que almacena las vacunas aplicadas de los niños y niñas desde el año 2012.

No es requisito indispensable presentar el registro civil y carné de la EPS o Sisbén para recibir la vacuna, sin embargo es importante que si los tiene los muestre para ingresarlo en el software del programa de vacunación.