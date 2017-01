Hato Viejo, Bolívar, sin agua potable hace doce días

Hato Viejo es un corregimiento de Calamar, en el centro del departamento de Bolívar, a la orilla del río Magdalena. Llevan años padeciendo por la falta de agua potable, y ahora cuando por fin tienen acueducto, este dejó de funcionar, y completan más de doce días sin el preciado líquido.

“Nuestra comunidad tiene ocho mil habitantes, y padece la inclemencia de no tener agua potable hace doce días. El acueducto regional no está funcionando, y nuestra población ha sufrido por la falta de agua durante décadas, hoy tenemos este acueducto y seguimos en las mismas. Y estamos desesperados porque no tenemos solución a esta problemática”, le contó a Caracol Radio el profesor Adalides Pérez, líder cívico de la comunidad.

Los habitantes piden con urgencia la intervención del gobierno departamental para solucionar la crisis, porque dicen, se están quedando sin reservas de agua para consumir.