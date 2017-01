Gloria Elena Castrillón Suaza es la nueva mujer Comfenalco 2016- 2017

Gloria es una mujer que se desempeña como trabajadora doméstica y desde hace 23 años contrajo el virus del VIH, por lo que desde entonces se ha dedicado a trabajar con las personas que padecen el mismo virus, para lo cual ha concentrado su accionar a través de la fundación Luz de Esperanza, desde donde realiza muchas funciones, hasta capacita a personal médico para que sepan cómo tratar a pacientes de este tipo.

“La verdad no me lo esperaba porque yo mi trabajo lo hago con mucho amor, agradezco a Dios porque es el que me da fuerzas para trabajar y para seguir luchando pese a llevar 23 años con el virus del VIH. Yo en la fundación soy la presidenta, pero cuando me toca hacer de secretaria lo hago, cuando me toca hacer mandados los hago. Hago de todo”, dijo Castrillón Suaza.

Por su parte el director administrativo de Comfenalco en el Quindío Julián Salazar, resaltó el trabajo de la mujer Comfenalco por hacerlo en silencio y brindar tanto apoyo a quienes lo necesitan.