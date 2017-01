Reclaman al INVÍAS la finalización de la transversal de Boyacá

La transversal de Boyacá, fue adjudicada en el 2012 por el INVIAS al consorcio Conpros integrado por la firma de ingeniería Odebrecht y Corficolombiana. Al respecto, el director del INVIAS Carlos García, aclaró que la firma brasilera finalizó las obras a su cargo (fase dos de la transversal de Boyacá) y se liquidó el contrato con esa organización, en julio del 2016.

Así las cosas, ahora le toca al INVÍAS, terminar otras fases (ya que la vía está dividida: Fase I entre Chiquinquirá-Otanche y la Fase II Otanche-Puerto Boyacá), y pavimentar los 185 Kilómetros pendientes de esta adecuación. Según el INVÍAS, para eso requieren más de 900 mil millones de pesos.

La mayoría de las personas que tienen que transitar constantemente por la vía Puerto Boyacá –Otanche- Chiquinquirá, se quejan por el estado deplorable en el que se encuentran varios de sus tramos.

“Se hicieron 26, pero al parecer algunos de estos tienden a caerse ya. Las obras están también siendo afectadas por la lluvia, para lo que no parece que están preparadas esas obras. El llamado que hacemos al INVIAS, es que por favor le pongan atención a las obras porque, esto ya es descuido, y es mucho dinero invertido”, señaló Gerardo Pineda Ruiz, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Buenavista de Otanche.

“Desde muy pequeño siempre escuchaba el cuento de la vía, que la iban a arreglar, a pavimentar, y siempre hemos estado todos a la expectativa de eso. Esperamos que los recursos sean asignados, para que se solucione la pavimentación necesaria para dar mejor conectividad”, mencionó Samuel Díaz, habitante del sector de Puerto Carmen, del municipio de Otanche.

Aunque los habitantes no desconocen que con la intervención que se ha hecho, hay mayor flujo vehicular y se proyecta una mejor conexión de la región con el resto del país, aseguran que los compromisos de la obra, aun no están listos.

“Reconocemos lo que hasta ahora se ha hecho, pero me parece el colmo que aun no se haya inaugurado, porque esta vía es la que depura de nuestro departamento hasta la costa y a estas alturas de la vida, no lo tenemos solucionado”, agregó el habitante.

Indicó que “la vía se amplió, dispusieron algo de arenilla, pero no han puesto la base ni la sub base, hicieron una cantidad de alcantarillas, puentes, que poco se usan porque prácticamente no eran necesarios, pero que sí se están deteriorando”.

El mismo ciudadano aseguró que “pedimos que nos expliquen qué está pasando si el INVIAS no desembolsa, o si es que el dinero, se está quedando en el camino”.

Por su parte, Temilda Cortés, integrante de la veeduría de la obra, señaló que “lo que se evidencia es que ellos lo que hicieron fue remover tierra, hicieron la adecuación, pero el contrato también decía pavimentación, que es lo que más se demanda”.

Según la veedora, “nos pronunciamos frente a entes de control, pero nada de eso surtió efecto. Lo que nosotros necesitábamos era buenos pavimentos. La vía que conduce de Otanche a Puerto Boyacá, está en pésimas condiciones, sólo fueron pañitos de agua tibia, no se vio el pavimento necesario, nada que perdure en el tiempo”.

De acuerdo con el Secretario De Infraestructura de Boyacá, John Carrero, la obra aun debe el 25%, con muros de contención, una variable, y la pavimentación necesaria.

Agregó el funcionario que “en cada avance de la obra, se ha invertido 800 mil millones de pesos. Cada km valía 13 mil millones, se construyeron 26 viaductos, y faltan los tramos sin pavimentar; la obra completa suma 186 Kilómetros de los cuales hay 46 Kilómetros sin pavimento; además hay que hacer una variante, y esquemas de estabilización con muros de contención del terreno que es bastante inestable”.

Teniendo en cuenta esos pendientes del proyecto, Carrero aseguró que “en total se está requiriendo más de 800 mil millones de pesos para dejar la obra totalmente terminada desde Puerto Boyacá, hasta Chiquinquirá”.

La comunidad y las autoridades, exigen al INVIAS que vuelvan a la zona y revisen el estado de la obra, para que expliquen cuando van realmente a terminarla.