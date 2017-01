En Cartagena se incrementa número de venezolanos buscando atención médica

Según cifras entregadas de las autoridades de salud de Cartagena, mensualmente son atendidas en promedio 120 mujeres embarazadas extranjeras de las cuales 100 son venezolanas.

Para Adriana Meza, directora del Dadis, la situación es complicada porque la atención de estas mujeres se da como cualquier usuario afiliado a los distintos sistemas de salud del país pero los costos son asumidos por el distrito, “Que generalmente llegan en el último trimestre, casi que en los últimos días a tener su parto, embarazos sin control en lo que hemos tenidos además que garantizar las unidades de cuidados intensivos para los niños.”

Son múltiples los casos de venezolanas que llegan a Cartagena a parir sus hijos como es el caso de Mayerlin Álvarez que llego a la ciudad junto a su esposo y sus cinco hijos, “Yo me vine, yo tengo cinco pelaos y a todos cinco me los traje, la verdad es que allá atienden bien pero como en realidad no hay nada, no te atienden porque no consigues nada.”

Marlín Martínez es otra venezolana que dio a conocer una radiografía preocupante del sistema de salud venezolano para la atención de embarazadas, “Lo que es medicina, todo, porque no se consigue nada, inclusive yo no tuve control porque allá no se consigue nada, vitaminas no se consigue los remedios, nada.”

Jessica pacheco vivía en el estado de Zulia y nos contó que además de la falta de insumos es demasiado costosa la atención, “Aquí fue fácil porque allá, si hubiese dado a luz allá hubiese tenido que pagar de 10 a 15 millones, aquí no, aquí no pague ni medio, porque para comprar los primeros equipos, las batas, lo que usan los médicos.”

Ya se han facturado cerca de 300 millones de pesos en atención a venezolanas pero las autoridades calculan que podrían superar los mil millones a la fecha.