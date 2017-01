Una comisión de 8.7% habrían pedido para adjudicar contrato en el Acueducto de Bogotá

El gerente del Acueducto de Bogotá, Germán González, aseguró que firma francesa que participó en la licitación del túnel Canoas denunció que le pidieron comisión para que le adjudicaran el contrato, que finalmente se le entregó a Odebrecht.

González sostuvo que las últimas horas se reunió con integrantes de las firma Soletanche Bachy Cimas, quienes participaron de la licitación de esa obra, manifestaron que emisarios de la administración de Samuel Moreno le pidieron una comisión del 8.7% para quedarse con ese contrato y que ellos se negaron.

"Ellos me dijeron que tiene grabada la audiencia de adjudicación en el año 2009 y que había solicitud de algunas personas de que ese proceso se adjudicaría siempre y cuando se diera una comisión, me dijeron que ellos no accedieron a eso. Deduciendo es que en esa licitación se presentaron tres y solo uno quedo, Odebrecht", aseguró el gerente del Acueducto de Bogotá.

González sostuvo que la Fiscalía está en la empresa investigando mucho sobre estos procesos licitatorios.

Cabe recordar que un Tribunal de Arbitramento falló en el año 2015 a favor del Consorcio Canoas, integrado por Odebrecht, y condenó al Acueducto a pagar 5 millones de pesos y la orden de sacar las tuneladoras que habían quedado enterradas en esa obra.

En este fallo se aseguró que al contratista se le cambiaron los diseños originales, por lo que se presentaron retrasos en la obra del túnel que tendría que llegar al predio Canoas, pero que durante la administración de Gustavo Petro decidieron que el interconector debería llegar a otro punto distinto al del diseño original y ya contratado. Esta determinación desembocó en esta demanda.