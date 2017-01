Terminal de Transportes del Norte no puede operar hasta que cumpla requisitos

La Secretaría de Movilidad advierte que la Terminal de Transportes del norte no puede entrar en operación si no cumple con requisitos para que no afecte la movilidad en la Autopista y de ampliación de la estructura.

La administración distrital reconoce que esta terminal estuvo mal diseñada y que tiene más de un problema para operar en esa zona del norte de la capital, por esta razón se trabaja en una Alianza Público Privada para construir una nueva en la Autopista Note con Calle 235

Caracol Radio

El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, explicó que “el primer problema es que queda en donde la Autopista Norte pasa de cinco a tres carriles y se genera el cuello de botella más grande de la ciudad; y el segundo problema es que quedó diseñado muy pequeña, no va a recibir flotas que vengan desde Bucaramanga o Tunja, por ejemplo”.

En ese sentido, Bocarejo advirtió que las obras de la Terminal de Transportes del Norte tendrán que cumplir nuevos requisitos exigidos por esa entidad para lograr su operación a finales de este mes como está previsto.

Caracol Radio

“Pedimos que los taxis no puedan parar en la Autopista Norte frente a la termina. Tuvimos que rediseñar algunas zonas de acceso de los buses y una cantidad de temas que hacían que el proyecto no funcionara”, agregó.

Finalmente, el funcionario dijo que la administración distrital tiene proyectado construir nuevas terminales de transporte. Incluso, contó que ya se tienen propuestas para estos proyectos en dos sectores de la capital.

Caracol Radio

“Son dos APP que ya están bastante avanzadas a nivel de factibilidad. El primero sería en la calle 80; y el segundo en la 235 con Autopista Norte”, indicó Bocarejo.

Según el secretario de Movilidad de Bogotá, se espera que en 2018 se defina el inicio de las obras de las dos nuevas terminales que tendrían una duración aproximada de dos años.