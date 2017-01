“No vendemos sino tinto y aguapanela”: comercio perjudicado en la Autopista Medellín -Bogotá

Pesé a la apertura temporal de la Autopista Medellín – Bogotá, los establecimientos comerciales a lo largo de la vía señalan perjuicios superiores al 97 por ciento y perdidas millonarias por los problemas que se generan en el kilómetro 14+350 en Copacabana, Antioquia.

“Nosotros estamos muy perjudicados porque por acá no pasaba ningún carro, las poquitas motos y carros que dejaban pasar no paraban por el miedo de que más adelante no los dejaran pasar, entonces, la gente por el miedo del derrumbe ni siquiera pasaban por acá. Cuando abrieron se empezaron a ver un poquito las ventas pero por los trancones, porque la gente se cansa y se bajaban y compran, estamos muy perjudicados nosotros y los restaurantes de la Autopista desde Guarne hasta acá”, explicó en diálogo con Caracol Radio, Rosalía López, administradora de uno de los locales comerciales.

Dijo la señora López que las pérdidas son millonarias.

“De un 100 por ciento que se vende todo un día, en un día que se cierre la vía se estaría perdiendo casi un 97 por ciento, porque básicamente lo que se vende es tintos y aguapanelas, pero verdaderas cosas del restaurante no”, reveló.

También agrega que en algunos casos hasta los productos se pierden porque no hay a quien venderle: “se pierde mucha comida, como dicen que abren la vía no se puede regalar, pero hay que botar cosas por la fecha de vencimiento como es la parva, lácteos, pescaos, carne y verduras”.

Aunque se anuncia que habrá cierre de la troncal que comunica al centro del país para trabajar en el talud, esperan que no sea superior a 4 días.

Transportadores tienen temor de pasar por la vía

Y es que adicional al comercio en la vía, el transporte intermunicipal por ejemplo desde Rionegro a Medellín, se ve afectado en un 50 por ciento.

“Se afectado porque no se han desplazado los usuarios cómodamente y con constancia. El flujo con camionetas que tenemos esa modalidad salían cada tres minutos llenos, las micro 2 o 3 salían y en los buses salían dos por Autopista y 1 por Santa Elena, pero están saliendo 1 y 1”, comentó Isabel Cristina Berrío Orozco, jefe de ruta de la empresa Rápido Medellín –Rionegro.

Reveló en Caracol Radio que inclusive existen conductores de las diferentes empresas que por temor no pasan por el punto del derrumbe.

“Nosotros nos preocupa, porque Devimed abre pero en alerta naranja y muchos transportadores no se atreven a ir así hayan abierto la vía, hay temor y nosotros no podemos obligarlos como empresa que se tienen que ir por allá”, indicó.

Caracol Radio conoció que dueños de camionetas que también prestan los servicios a la capital antioqueña han optado por dejar de circular por los costos, inclusive los aumentos en el combustible está estipulado en unos 40 o 50 mil pesos más en la tanqueada.

“Nos preocupa porque se están viendo afectado económicamente tanto los afiliados que son los dueños de los vehículos, la empresa porque dejamos de prescindir dinero, porque ellos igual pagan una administración”, apuntó.