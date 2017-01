Juan Pablo Marín le cantará a Cartagena

El hijo menor del desaparecido Hernando Marín Lacouture, Juan Pablo Marín Álvarez, estará este sábado 21 de enero en Cartagena mostrando su talento y presentando su primer álbum musical a los amantes del buen vallenato en la Tertulia Vallenata, localizada en el barrio San Fernando.

Hernando Marín “El Grande” se titula el primer trabajo discográfico de Juan Pablo que realizó al lado del guitarrista Mancel Cardenas y que ya está dando de que hablar por la sencillez en la interpretación de canciones como “Lluvia de verano”, “Locura de Amor”, “El Arbolito”, “Acompañame”, La Verruguita”, “La Primera Piedra”, “Sanjuanerita” y “La Bola de Candela”, entre otras.

Este teniente retirado del Ejército de Colombia e ingeniero civil de profesión se confiesa enamorado de la guitarra y de las canciones de su padre, quien partió en 1999 cuando Juan Pablo tenía solo 18 años de edad.

“La verdad es que me atreví a hacerle este homenaje a mi padre porque mis amigos me impulsaron y me han apoyado bastante. Tengo que decir que ya mis hermanos Hernando y Deimer dieron el paso hace años, por eso es grande el compromiso y espero no defraudar a la gente que admira el sentimiento de mi padre. Yo me aprendí las canciones escuchando los casetes que dejó mi padre y quizás por la genética mi interpretación es bastante parecida a la de él”, dijo Juan Pablo, al tiempo que invitó a los cartageneros a degustar el vallenato clásico con guitarra.

Juan Pablo, nacido en San Juan del César, cultiva la parranda como lo hizo su padre. Tiene el don de la amistad y la disposición para cantar un buen vallenato acompañado de su guitarra.

Hernando Marín, quizá el más grande compositor guajiro, vive en su hijo Juan Pablo aseguran quienes lo han escuchado.