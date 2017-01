Contadores Públicos refuerzan seguridad en su tarjeta profesional

Más de 700 personas firmaron declaraciones sin ser contadores públicos y 300 los suplantaron en el país, por lo que los profesionales de este campo tendrán una nueva Tarjeta Profesional con medidas de seguridad.

Con la reforma tributaria se amplió el número de personas del común que requiere asesoría de los contadores públicos, por lo que es fundamental que conozcan la nueva Tarjeta Profesional con medidas de seguridad que permiten constatar la idoneidad y la carencia de antecedentes o sanciones del profesional mediante una app de descarga gratuita.

Danilo Escobar, jefe de Oficina de Registro de la Junta Central de Contadores Públicos, explicó que la finalidad es garantizar que la profesión sea ejercida por aquellos debidamente registrados. El nuevo diseño contará con sello táctil, micro textos, imágenes en contraste ultra violeta y una marca de agua digital que podrá ser leída a través de la aplicación pública Secure Doc, la cual se encuentra disponible de forma gratuita para Android, Iphone, y PC.

A través de la mencionada aplicación los usuarios de los Contadores Públicos tendrán una herramienta adicional que les permitirá verificar la veracidad de los datos contenidos en la tarjeta profesional; no obstante, si se desea saber si el Contador Público se encuentra habilitado para la prestación de servicios contables, es decir, que no presente ninguna sanción vigente, se deberá solicitar el certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios. Es importante aclarar que el actual diseño de la tarjeta profesional identificado con el color verde seguirá vigente y no será de obligatorio cambio; quienes cuenten con este diseño podrán actualizarlo solicitando el duplicado de la tarjeta profesional.

La renovación de la tarjeta para los Contadores es voluntario, cuesta $29 mil a través de http://www.jcc.gov.co/tramites-y-servicios/2013-07-19-17-07-02/tarjetaprofesional-del-contador/duplicado, sitio disponible también para que el público consulte la app y las medidas de seguridad.

En Pereira hay 5225 Contadores Públicos.