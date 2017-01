Los turistas siguen dañando las reservas naturales: Carder

Y aunque los procesos sancionatorios corresponden a Parques Nacionales, hay áreas de la Laguna del Otún que están a cargo de la Corporación Ambiental.

Según expresó el ingeniero Eduardo Londoño, coordinador de área protegidas de la Carder, son muchos los daños que están ocasionando las personas que visitas estas zonas y el problema se agudiza en la épocas de vacaciones porque los turistas llegan hasta los sectores y no cumplen con los requerimientos establecidos para la conservación del recurso.

"Las personas no acampan en los sitios señalados y no acogen las recomendaciones. Los principales problemas son que hacen fogatas donde no deben y se ven los incendios forestales, dejan residuos sólidos, suben las botellas de gaseosa llenas pero no son capaces de bajarlas vacías. Van a rutas no autorizadas, se meten a afectar los humedales y los ecosistemas", alertó Londoño.

Indicó que pese a los reiterados llamados de atención, la comunidad que visita las zonas hacen caso omiso a las recomendaciones y siguen atentando contra los recursos, por lo que se estableció un convenio entre Parques Nacionales, Aguas y Aguas y la Carder para proteger la cuenca y la Laguna del Otún.

"Hemos tenido dificultades con el turismo a la cuenca del río Otún principalmente. Por eso y por iniciativa de Aguas y Aguas, se elaboró el convenio para ejercer mayor control y vigilancia, además de más orientación al turismo", dijo.

Lo cierto es que de manera mensual se interponen cerca de tres denuncias por daños ambientales a los ecosistemas de la región y aunque existen algunos procesos sancionatorios es más fácil emprender campañas de concientización que esperar los procesos y las multas en contra de quienes atentan contra los recursos naturales.