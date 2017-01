El sobreviviente del Atlantis está en fase crítica en Medellín

Profesionales de bienestar acuático del Parque Explora de Medellín brindan atención especializada en un espacio exclusivo con estándares internacionales y condiciones de bioseguridad al Tiburón Bambú, tras sobrevivir a una operación adelantada por el Ministerio de Medio Ambiente en el Centro Comercial Atlantis de Bogotá.

En un comunicado, el Parque Explora aclaró que el tiburón es un neonato que está en una fase crítica, por lo cual la custodia fue entregada por el Ministerio de Medio Ambiente, para su preservación y recuperación.

El tiburón “está estable, pero no está exento de riesgos”; en las últimas horas “lo ingresaron a un área de cuarentena, donde tiene permanente monitoreo y no está disponible para que ellos público lo vea”, explicó la administración de este parque de Medellín, una de cuyas atracciones es precisamente un acuario gigante.

De inmediato, la presencia de este animal causó curiosidad entre los visitantes del Parque Explora, quienes desean ver la recuperación de esta especie.

“Yo vine al Parque Explora y me gustaría verlo y que mis hijos también lo vean, aunque me daría miedo”, admitió una de las visitantes del lugar.

Otra más agregó: “Si está aquí es porque aquí le dan un buen cuidado, ojalá que pronto lo dejen ver porque a mí sí me da curiosidad conocerlo”.

El Parque Explora aseguró que tienen el animal solo con fines educativos y de conservación, además agradece al Gobierno Nacional que los haya tenido en cuenta para la recuperación del tiburón Bambú.

Comunicado del Parque Explora

Por decisión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, organismo rector de la gestión pública ambiental del país, el Tiburón Bambú que formaba parte de la colección del Centro Comercial Atlantis en Bogotá, fue entregado en la noche de ayer al Acuario del Parque Explora-Medellín, institución de naturaleza científica, con exclusivos fines educativos y de conservación, orientada a la divulgación del conocimiento y la formación de los ciudadanos para una relación siempre respetuosa con la vida.



Se precisa que:



1. El Acuario del Parque Explora-Medellín recibió en custodia, y mientras las autoridades lo estimen necesario, un neonato de la especie Chiloscyllium punctatum.



2. Hacia las diez y treinta minutos de la noche este tiburón recién nacido fue entregado por el Ministerio del Medio Ambiente, y autoridades locales por él delegadas, a profesionales de Bienestar del Acuario Explora. Siguiendo los protocolos establecidos para el caso, se incorporó al área de cuarentena, en un espacio exclusivo para su estadía, diseñado con estándares internacionales de bioseguridad y permanente monitoreo, que aseguren su bienestar.



3. El Tiburón Bambú llegó en condiciones estables, no exentas de los riesgos derivados del proceso al que ha sido sometido durante sus primeros días de vida.



4. En esta etapa inicial de adaptación, considerada crítica, se le brindará atención especial que observe los requerimientos particulares de la especie.



5. En nuestro propósito de asegurar el bienestar del Tiburón Bambú, y teniendo en cuenta que está en un área profesional restringida, no se dará acceso a personas distintas a los profesionales encargados del caso.



6. El Parque Explora atenderá el deber de suministrar información pública sobre el caso y lo hará de forma periódica por sus medios informativos. El Acuario agradece de manera formal que se le haya confiado tan importante tarea y se compromete a brindarle al Tiburón Bambú una atención profesional permanente.



7. El Parque Explora reitera su misión exclusivamente educativa. No somos un espacio de simple exhibición y con nuestros distintos programas nos comprometemos a la construcción de una sociedad del conocimiento incluyente y en relación respetuosa con la vida en su signo más rotundo: la diversidad.



Agradecemos la atención y les ofrecemos la nuestra.



ANDRÉS FELIPE ROLDÁN GIRALDO

Director Ejecutivo del Parque Explora