“No tengo nada que ver con odebrecht”: Carlos Chacón

El representante a la Cámara por Norte de Santander Alejandro Carlos Chacón mencionado en EL escándalo de sobornos de Odebrecht solicitó que las audiencias que se adelantan dentro de la investigación que sigue la fiscalía sean públicas para que se conozca directamente quienes tendrían nexos con la multinacional brasilera.

En un comunicado expreso que“no conozco a los señores Eleuberto Martorelli y Otto Nicolás Bula, ni de saludo, y mucho menos me he comunicado con ellos o he recibido visitas para hablar tema alguno. Tampoco conozco al señor ex viceministro de Transporte, Gabriel García” dijo el parlamentario.

Agrega que “como mi proceder ha sido transparente y limpio en esta y cualquier otra situación, estaré presto a atender el llamado de cualquier autoridad judicial que lo requiera”.

El dirigente político finalmente señala que esto es un “oscuro interés de querer vincular mi nombre a esta situación, y está motivado en querer afectar políticamente mi imagen y carrera pública”.

Carlos Alejandro Chacón es el codirector del partido liberal y su nombre suena de manera preliminar como aspirante a la alcaldía de Cúcuta.