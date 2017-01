Alcaldía de Cartagena rechaza extorsión a vendedores informales para ocupar espacio público

Al inicio de la administración del alcalde Manolo Duque, la Gerencia de Espacio Público y Movilidad denunció públicamente la existencia de corrupción y extorsión por parte de algunos funcionarios vinculados a la Alcaldía como brigadistas de espacio público, quienes solicitaban dádivas a vendedores informales para dejarlos los espacios de manera indebida.

Ante esta situación se iniciaron las investigaciones correspondientes dentro de la dependencia y fueron remitidos los nombres de los implicados ante la oficina de Control Disciplinario de la Alcaldía de Cartagena.

“La Gerencia de Espacio Público actuó conforme al debido proceso ya que no tenemos competencias para determinar la responsabilidad o no de la comisión de un delito, esto corresponde a los organismos respectivos. En primera instancia fue la oficina de Control Disciplinario para verificar los hechos, abrir las investigaciones y trasladarlo o expedir copia a la Procuraduría o Fiscalía según corresponda” aclaró Carolina Lenes, gerente de Espacio Público y Movilidad.

Actualmente las personas implicadas en este acto de corrupción y extorsión, ya no están vinculadas laboralmente a la Alcaldía de Cartagena. “No toleramos la delincuencia ni la extorsión, no se pueden solicitar dádivas y la Gerencia de Espacio Público no autoriza a nadie a recibir dineros en nombre de la Alcaldía, ni de contratistas ni de trabajadores de planta”, afirmó Lenes.

La funcionaria hizo un llamado a la ciudadanía y en especial a los vendedores que están siendo víctimas de este tipo de extorsión a que denuncien y no permitan que se siga cometiendo este delito, igualmente señala que desde la Alcaldía de Cartagena no se permiten estos actos que atentan contra la tranquilidad de la gente.