Transportadores legales en Quindío rechazan ataque a Uber en Bogotá

El representante de los transportadores en el departamento del Quindío Juan Carlos García dijo que independientemente de que la plataforma Uber aún no sea legal, la violencia no es la herramienta para combatirla, por lo que pidió a las autoridades controles más contundentes o medidas cautelares como las que se han venido pidiendo a la superintendencia de industria y comercio y aún no ha habido respuesta.

“Como transportadores legales que somos interpusimos una demanda ante la Superintendencia de Industriay comercio para medir medidas cautelares, pero no hemos tenido ninguna respuesta, esperamos mayores controles y no justificamos la violencia de ningún tipo, para eso están las autoridades”, dijo el transportador García.

El líder transportador dijo que el malestar con Uber es por la competencia desleal, por eso reitera la petición de controles o sanciones en caso tal.