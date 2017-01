Alistan reapertura de la autopista Medellín-Bogotá, este 17 de enero

El gerente del concesionario Devimed, ingeniero Germán Vélez, anunció que esta tarde de lunes, 16 de enero, sería habilitada la autopista Medellín-Bogotá, en el kilómetro 14+350, después de que los trabajos lograron estabilizar el terreno en el sitio del voluminoso derrumbe caído hace casi tres semanas.

Permitirán el paso durante tres días para vehículos particulares y de carga, para descongestionar y abastecer los diferentes lugares afectados por el cierre de la autopista en ese lapso y mantener el monitoreo en el comportamiento de la montaña.

"No tenemos caída de piedras, (en este momento) el material no cae si empieza a llover, estamos optimistas en que esta tarde abramos la vía. Como siempre, no necesariamente se va a abrir, eso depende de si empieza otra vez la caída de material tenemos que decir que no", advirtió el gerente de Devimed, al aclarar que no existe absoluta seguridad de esa reapertura.

En diálogo con Caracol Radio, el señor Vélez explicó que el terraplén construido en el área permitió estabilizar el terreno y hacer un contrapeso, por lo que se entregará una propuesta a la Agencia Nacional de Infraestructura, para construir una de las calzadas cuatro metros por encima del nivel actual.

"Pedimos el favor que no pasen motos ni bicicletas, y lo otro es que cuando estén pasando no empiecen a mirar que era muy grande, que la roca, porque se quedan detenidos y empiezan a estorbar la movilidad", añadió el ingeniero Vélez.

Advirtió que si llueve o la alerta sube, se debe cerrar la vía, es decir que en ese lugar habrá un control constante de la autopista.