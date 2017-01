Por asesinato y atracos, algunos taxistas paran servicios a Comuna 13 de Medellín

Desde este lunes, algunos taxistas en Medellín anunciaron la suspensión de servicios a la comuna 13 – San Javier, y en particular al sector de San Michel, por los constantes atracos y robo de sus ingresos del trabajo, a manos de grupos armados ilegales.

En esa parte del centro occidente de la ciudad, un taxista fue asesinado y otro fue apuñalado en varias oportunidades por delincuentes de la zona por no tener dinero suficiente, y por esta situación, los taxistas piden mayores controles de seguridad y que el gobierno municipal atienda el clamor de los conductores.

Fredy Escudero, representante de la Asociación de Taxistas Unidos, indicó: "Le solicito muy cordialmente a todos los taxistas de la ciudad de Medellín no prestar servicio para el sector de San Javier, hasta cuando la seguridad de nosotros sea totalmente clara y precisa, hasta que el alcalde de Medellín, que no ha querido escucharnos y no nos ha prestado la suficiente atención, se siente con nosotros y nos garantice la seguridad”.

Los taxistas afirman que la comuna 13 es considerada actualmente una “zona roja” y por ello, no volverán a llevar o recoger carreras hasta cuando tengan acompañamiento de la institucionalidad.

"Esa zona está complicada, es una zona roja, tengo entendido que ya van tres atracos a tres compañeros de taxi, incluyendo el compañero que lo lesionaron con arma blanca", detalló uno de los conductores, en diálogo con Caracol Radio.

Los líderes de diversas agremiaciones de taxistas además rechazaron que el gobierno local tenga sanciones para aplicarles en caso de que no presten un servicio a determinada zona de la ciudad.

Algunos taxistas no acogen la medida

Tras el anuncio de la asociación de Taxistas Unidos de Medellín, de anular el servicio en la comuna trece, otras asociaciones como Somos Taxistas, advirtieron que esa no es la medida y seguirán prestando sus servicios en toda la ciudad.

El vicepresidente de Somos Taxistas, Luis Fernando Vargas, criticó la medida y propone que desde el Concejo de la ciudad, continúe el debate de instalar cámara de seguridad en los vehículos.

“La labor hay que prestarla independientemente del lugar; la reacción debe ser que las autoridades tomen medidas, hay que buscar la manera de encontrarlos, se habló de cámaras de seguridad en los taxistas desde el Concejo de la ciudad, serías bueno aplicarlas, entonces la medida no es, no ir”, preciso el vicepresidente de Somos Taxistas.

El señor Vargas reiteró que ahora en la ciudad es más seguro viajar y calificó los casos de asesinatos y atracos a taxistas como fortuitos, que pueden ocurrir en cualquier trabajo y que son las autoridades las que deben encargarse de investigar esos asuntos.