Alcalde Federico Gutiérrez defiende sus actuaciones contra la delincuencia

Con el argumento de enfrentar fuertemente a los delincuentes que se dedican al fleteo en Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga justificó el amplio operativos contra los tres responsables de hurtar las pertenencias al conductor de un vehículo particular, en la Autopista Norte, e insistió en su gobierno busca crear ejemplo y precedente, para que en la ciudad no vuelvan a ocurrir hechos como este.

En su consideración, estos operativos hacen visibles a los responsables de estos delitos, facilitan el trabajo de las autoridades, el suministro de información de la comunidad y ratifican que en Medellín los responsables de delitos son capturados por las autoridades.

"A todos los casos le tenemos que prestar la misma atención y eso lo reclama la ciudadanía. Si uno no se mete, como nos estamos metiendo, esto no va a funcionar y por eso con todo el equipo trabajamos para dar ejemplo… Por ejemplo, en el caso de avenida Bolivariana ya tenemos información; estos casos son importantes para demostrar que tiene que haber un punto de quiebre, porque lo anormal no puede convertirse en lo normal", describió el alcalde Gutiérrez Zuluaga, a través de Caracol Radio.

Recordó que los operativos contra los fleteros también se adelantan con 20 retenes móviles, donde participa la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la secretaría de movilidad y la Fiscalía General de la Nación.