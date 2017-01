'Las revocatorias hay que revocarlas porque no sirven': gobernador de Bolívar

4 municipios de Bolívar, entre ellos la capital Cartagena, han visto cómo en las últimas semanas se han inscrito movimientos de ciudadanos para adelantar la recolección de firmas con miras a una revocatoria de alcaldes. Antes esta situación, el gobernador Dumek Turbay, aseguró que aunque es un elemento constitucional, a su juicio estos movimientos revocatorios 'no sirven y no dejan gobernar'.

"No soy un hincha de las revocatorias, no sirven. Me parece que polarizan a las ciudades y municipios, que los someten a un desgaste innecesario, creería que a través de los organismos de control y las veedurías se pudiera hacer un control preciso a todos los que hacemos la labor de gobierno, pero estar en un plan de revocatoria, no le hace bien a nadie", señaló el gobernador.

Dijo Turbay que a los alcaldes y gobernadores hay que 'dejarlos gobernar', al tiempo que pidió a los mandatarios escuchar a las comunidades, al ciudadano para corregir errores. "Es necesaria la interacción constante para corregir, es que nosotros no somos infalibles, nosotros cuando nos eligen no tenemos un blindaje especial que diga que nada malo podemos hacer, que no nos podemos equivocar", dijo Turbay.

Finalizó el gobernador Turbay pidiendo a los alcaldes de Zambrano, Turbana, El Carmen de Bolívar y Cartagena que en la medida de lo posible conversen con los comités que están adelantando la recolección de las firmas, y así "tener la oportunidad de contarles cómo va el gobierno, afianzar la presencia de la comunidad y los mecanismos de publicidad de lo que se hace para que la comunidad esté tranquila", puntualizó Turbay.