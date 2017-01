Escepticismo por nuevos billetes de bolívares

El comercio en Cúcuta no cree en el alto número de piezas en moneda venezolana que empezaran a circular a partir del próximo lunes alivien la situación económica que viven los hogares colombo-venezolanos.

Los venezolanos en los pasos advierten que "Maduro habla tanto, que todos sabemos que son sofismas de distracción, haya no hay ni dinero".

Y es que hoy la moneda venezolana no es atractiva en el comercio local por temor a recientes medidas que han sacado de circulación la denominación de cien bolívares y por la compleja situación social en Venezuela.Los comerciantes manifiestan que "estamos con la moneda vieja porque ya la gente no sabe ni que hacer, frente a esta especulación e inflación.Además mientras no existan reglas de juego, no sabemos si recibir o no".

Para la vicepresidente de Asocambios en Cucuta el gremio que representa a este sector, la actitud de atender y brindar ayuda al pueblo venezolano se mantiene pese a los vaivenes del gobierno de Nicolás Maduro

“Esperar a ver cómo va a funcionar, seguiremos dispuestos a continuar el mercado, a pesar de esta dura situación que tenemos en Cúcuta porque no hay una política financiera fronteriza estable”.

El próximo lunes cuando entren en circulación los nuevos billetes, los venezolanos anuncian la puesta en marcha de la oficina nacional de inteligencia financiera que funcionara en el Táchira y servirá para el estricto control del manejo de la nueva divisa.