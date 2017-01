"Dora Lilia Gálvez si murió por violencia sexual y física. Informe de Medicina Legal tiene vacíos"

Luego del informe dado a conocer en diciembre pasado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en donde descarta algún tipo de violación contra Dora Lilia Gálvez, al asegurar que su muerte se debió a ruptura de aneurisma, los familiares darán a conocer hoy en el municipio de Bugalagrande, centro del Valle del Cauca, las contradicciones entre las instituciones prestadoras de salud y los operadores de justicia.

Para la familia de Dora Lilia Gálvez, Medicina Legal informó de manera irresponsable que se trató de una muerte natural y dan a entender ante los medios que no sufrió ningún tipo de violación.

Rosa Elvira Castillo, hermana de Dora Lilia, sostiene que luego de acompañarla en el hospital del municipio de Buga durante 22 días, se pudo evidenciar que se trató de un caso de inminente violencia sexual y física en general que dejó a Dora Lilia en una precaria condición de salud que finalmente terminó en su muerte.

"Aunque no podamos precisar aún las causas precisas de la muerte, hubo vacíos en el procedimiento por parte de los operadores de justicia, y su negligencia en la cadena de custodia de las pruebas en la escena del crimen y en el cuerpo de Dora Lilia", sostiene Rosa Elvira Castillo.

Los familiares de Dora Lilia, quienes claman justicia en memoria de Dora Lilia Gálvez, se pregunta si el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses cuenta con un protocolo para la investigación de feminicidios y violencia sexual ¿Cómo puede demostrar que este fue aplicado en el caso de Dora Lilia?

"Desconfiamos de los criterios de una institucionalidad que no ha cumplido con los protocolos ni con la investigación rigurosa, y que además no tiene los argumentos fundamentados y suficientes para probar que no se cometió violencia contra Dora, y que claramente vimos que sí fue así. No aceptamos las declaraciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses como definitivas para concluir sobre el caso", recalcan los familiares de la mujer de 44 años que fallecio a finales de noviembre del año pasado.