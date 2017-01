El hogar Madre Misericordia de Armenia brinda atención a personas con problemas de drogadicción

Caracol Radio originó las emisiones de las 7:45 y 8:45 de la mañana desde el hogar la misericordia ubicada en la carrera 12 #22-46 en el barrio rincón santo de la ciudad.

En este hogar atienden a 7 personas que anteriormente estaban en las calles producto de la adicción a las drogas y que gracias a las jornadas de atención a esta población que realiza la fundación red haciendo el bien en conjunto con la pastoral social han logrado la recuperación de las mismas.

Tatiana Giraldo coordinadora de este hogar: “En este momento se encuentran muy estabilizados, son hombres que se encontraban en condición de calle pero ahorita están recuperando su condición humana y de dignidad en este hogar que es como una familia, donde actualmente laboran y colaboran con el sostenimiento de la casa como cualquier familia”.

En convenio con la alcaldía de Armenia y la pastoral social se destacan los recursos para mantener esta labor en el hogar del centro de la ciudad.

En diálogo con Caracol Radio Francein Restrepo uno de los beneficiados afirma: “Este es un proceso complejo pero con voluntad todo es posible, la ayuda que nos han brindado ha sido fundamental primero yo me encontraba en las calles y por medio de las jornadas que ellos realizan me invitaron hacer parte del proceso y estuve internado en el prado desintoxicándome, luego en fenacorsol y de allí estoy en esta casa donde vivo feliz porque me he recuperado, sí se puede salir del infierno que son el mundo de las drogas”.

La labor de las organizaciones que hacen parte de este proyecto se refleja en el compromiso por la recuperación total de esta población.