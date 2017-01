Afectados por CDO rechazan revocatoria de multa a familia Villegas

Los afectados por la constructora CDO se declararon indignados con la decisión de Superintendencia de Industria y Comercio que revocó las multas que había impuesto en diciembre de 2015 a Álvaro Villegas Moreno, Pablo Villegas Mesa e Ileana Arboleda Villegas, tres de los altos directivos del Grupo CDO, firma constructora del siniestrado edificio Space.

Elkin Hernández manifestó que a los damnificados del caso CDO les duele y les indigna que todos los fallos estén saliendo a favor de los victimarios y de quienes consideran responsables de una tragedia que afectó a 3 mil 500 personas. "No va haber responsables, ni sancionados, ni multados, ni encarcelados, esto no puede ser, a este ritmo vamos a terminar los afectados como responsables de la tragedia" según sentenció.

Una apreciación similar fue expresada por Andrea Echeverry otras de las damnificadas del grupo CDO: " Me parece curioso que absuelven a la familia Villegas, porqué solo a ellos y no a todos los que están involucrados en el caso. Cada vez nos damos cuenta que las víctimas no vamos a tener justicia y todo lo que ha pasado va a terminar simplemente en el olvido y vamos a tener la culpa nosotros por haberle comprado a ellos".

Carlos Ruiz, otro de los damnificados también se declaró indignado por el levantamiento de la sanción pues hasta el momento no les han respondido a las víctimas de Space, ni de Continental ni de Asensi, por lo cual no se les debería levantar la sanción.

La Superintendencia de Industria y Comercio resolvió los recursos de apelación interpuestos en enero de 2016 por cinco personas naturales, sin embargo la decisión de revocatoria solo favoreció a los tres integrantes de la familia Villegas contra quienes se habían fijado multas por monto total de 226 millones de pesos.

A empresas del Grupo CDO le ratifican las multas

La Delegatura para la Protección del Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 66 de enero de 2017, confirmó, en segunda instancia las multas por más de $ 4 mil millones impuestas a varias empresas del Grupo CDO y personas vinculadas con este, por la mala calidad de los edificios Space, Asensi, Continental Towers y Colores de Calasania en Medellín, construidos por varias empresas del Grupo CDO.

Las sanciones impuestas a Alsacia CDO S.A. (en reorganización empresarial), Lérida CDO S.A. (en liquidación judicial), Vifasa S.A.S. (en reorganización empresarial), Calamar CDO S.A.S. (en reorganización empresarial) son por infringir el derecho que tienen los consumidores a recibir inmuebles de calidad que no atenten contra su vida, su salud o su integridad.

La Superindustria también confirmó las sanciones impuestas por más de $ 225 millones de pesos al ingeniero calculista de los proyectos inmobiliarios, Jorge de Jesús Aristizábal Ochoa y a María Cecilia Posada Grisales, alta directiva de varias empresas del Grupo CDO, quienes estuvieron vinculadas de manera directa con las deficiencias en la construcción objeto de investigación.

La sanción impuesta a las firmas constructoras Alsacia CDO S.A., Lérida CDO S.A., Vifasa S.A.S. y Calamar CDO S.A.S., María Cecilia Posada Grisales y Jorge de Jesús Aristizábal Ochoa se debió a la falta de calidad de los inmuebles que fueron puestos a disposición de los consumidores colombianos, situación que además puso en riesgo la vida, la salud y la integridad de quienes allí residían.

Sin embargo, la Superindustria revocó las sanciones impuestas en primera instancia contra Álvaro Villegas Moreno, Pablo Villegas Mesa e Ileana Arboleda Villegas, por no encontrarse prueba de su directa participación en los diseños y cálculos de los mencionados edificios.

Además de las sanciones antes mencionadas, la Superindustria ha proferido cuatro sentencias judiciales en las que le ha ordenado a diferentes empresas del Grupo CDO devolver más de $14 mil millones de pesos a cerca de 105 consumidores, por efectividad de la garantía de calidad, idoneidad y seguridad de los inmuebles adquiridos.