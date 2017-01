Rechazo por agresión contra periodistas de La Opinión

Las agremiaciones de periodistas locales y nacionales rechazaron la acción violenta de la que fue víctima el equipo judicial del diario La Opinión y Qhubo en las últimas horas en la ciudad de Cúcuta.

Los comunicadores sociales Cristian Herrera y Andrés González fueron agredidos cuando se desplazaron al cubrimiento de una noticia en la zona nororiental de la ciudad y fueron abordados por desconocidos.

Cristian Herrera dijo a Caracol Radio “nos amenazaron que saliéramos de la zona que nos iban a dar, empezaron a rodearnos y de un momento a otro, empezaron a caer piedras y disparos al vehículo en el que nos movilizábamos. Nos salvamos de milagro. Yo le dije al conductor salgamos, dele rápido, acelere y como pudimos salimos”.

Y agregó “en varias oportunidades he pedido a la Unp que nos ayude con un vehículo blindado y que revise las condiciones de la prestación del servicio de protección y esto no ha sido posible. Es incomodo pero desafortunadamente hoy no hay seguridad ni para trabajar ni para los ciudadanos acá”.

Los comunicadores salieron ilesos, pero llamaron la atención por los fenómenos de violencia que se están presentando en la ciudad y donde ellos también han sido víctimas.