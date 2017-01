Fiscalía desmantela carrusel de pensiones del antiguo Seguro Social en Cali

Doce personas de un carrusel de 53 pensiones del antiguo Instituto de Seguros Sociales fueron condenados a penas que van de 6 a 12 años y medio de cárcel, tras constatarse que participaron de un proceso que les permitió obtener falsas pensiones.

La estafa contra el Instituto de Seguros Sociales en el Valle del Cauca supera los 5.000 millones de pesos, según la decisión tomada por el Juzgado 15 penal del circuito de Cali.

El carrusel lo encabezaba, según la Fiscalía que adelantó la investigación, el abogado Héctor Fabio Llanos Marmolejo, quien se desempeñaba en el Departamento de Atención al Pensionado, asignado a la sala de cómputo y fue así como ingresó a nómina a más de 53 personas.

El proceso, según la Fiscalía, comenzó con la señora Anunciación Marmolejo, tia de este funcionario, a quien, sin haber trabajado un día de su vida, consiguió fraudulentamente jubilarla con una gruesa pensión y además pagarle un retroactivo de 56 millones de pesos, los que finalmente quedaron en manos del abogado hoy condenado.

Según los investigadores, todo comenzó en febrero de 2007, cuando un funcionario, que se desempeñaba en el Departamento de Atención al Pensionado, nuevo OAP, asignado a la sala de cómputo, ingresó a nómina realizando labores de control de calidad.



En el momento de revisar el expediente correspondiente al afiliado Marco Ospina Escobar, advirtió que por alguna razón no coincidían las semanas cotizadas, por lo cual se desplazó hasta el Departamento de Historias Laborales para que el funcionario encargado le expidiera una nueva historia laboral.



Al recibir la información de Ospina Escobar, observó que el número de semanas realmente cotizadas era inferior a las de la historia laboral obrante en el expediente.



El funcionario se comunicó con el presunto cotizante a fin de que aportara las tarjetas de comprobación de derechos para hacer la verificación, comprometiéndose a buscarlas y aportarlas. Pasaron las semanas y el cotizante nunca llevó la documentación requerida.



Lo llamó de nuevo para exigirle los documentos y Marco Ospina le dijo que no tenía las tarjetas y no era cotizante del ISS. El funcionario puso en conocimiento la situación, al comprobar los mismos hechos en más de 8 casos, en cabeza de su jefe, quien dijo encargarse del tema para revisarlo.



Una semana después, el funcionario fue contactado por una empleada para que dejara las cosas así y que el asunto investigado por él, era resorte de su jefe.



De este primer paso se generó la investigación, tras la cual el Juzgado 15 penal del circuito condenó a exfuncionarios del Instituto de Seguros Social identificados como Héctor Fabio Llanos Marmolejo, Minsa Sinisterra García, Sandra Liliana Ramírez Rodríguez y a Lucelly Loaiza Jiménez, a una pena de prisión de 12 años y 5 meses, como autores de los delitos de uso de documento público falso, fraude procesal y peculado por apropiación en la modalidad de delitos continuado. El Juez los conminó a pagar una multa de 950 millones de pesos.

También fue condenado Juan de dios Llanos Marmolejo, abogado, hermano de Héctor Fabio Llanos a 12 años y 5 meses de prisión y una multa de 950 millones de pesos.

Siete de las personas que se jubilaron irregularmente igualmente fueron condenadas a 6 años y 5 meses de reclusión cada uno. Se trata de Anunciación Marmolejo, Saulo Silva, Juan Fernando Rivera Rivera, Ramiro Cuero Nieva. Efrain Rodriguez, Miguel Antonio Jaramillo y Nohelia Gomez Galeano, quienes deberán pagar multas que van de 55 a 122 millones de pesos.