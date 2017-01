Restringen horarios a menores de edad en el Atlántico

Una de las medidas que se adoptaron al término del Consejo de Seguridad Departamental que lideró el gobernador Eduardo Verano De la Rosa, es que los menores de edad en los municipios del Atlántico no podrán estar en las calles entre 10:00 a.m., de la noche y 5:00 a.m.

La decisión que fue tomada de común acuerdo con los alcaldes, será solo por 3 meses y tiene como finalidad evitar que durante la temporada de Carnavales no se presenten hechos que lamentar con los menores, además, para alejarlos de problemáticas como el consumo de sustancias alucinógenas y la ingesta de alcohol.

“No podemos permitir que los menores de edad se vinculen a hechos delictivos por estar a altas horas de la noche en la calle, por eso, le hacemos un llamado a los padres de familia para que desde los hogares hablen con ellos y les hagan ver los peligros que corren”, indicó el mandatario departamental.

Otra de las medidas que se van a implementar en todos los municipios es la estandarización del horario de cierre de los establecimientos nocturnos hasta las 2:00 a.m. La idea es reducir el número de riñas, la mayoría relacionadas por la intolerancia y el consumo de licor.

La estrategia está soportada con el nuevo Código de Policía Nacional, es decir, nadie podrá estar en la calle ingiriendo licor después del horario que se ha estipulado para el cierre de los establecimientos.

Verano anunció una inversión de $3.500 millones para fortalecer la línea 123 de la Policía Nacional. También le recordó a la ciudadanía la aplicación Polis, un mecanismo que sirve para tener comunicación directa con la autoridad.