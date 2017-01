En panaderías de Tunja cobran impuestos injustificados sobre el pan, la leche y los huevos

En Caracol Radio hemos estado atentos a las posibles alzas en los productos de la canasta familiar y las posibles especulaciones, derivadas de la entrada en aplicación de la Reforma Tributaria.

En algunos establecimientos de Tunja están cobrando un impoconsumo en productos de consumo básico como los huevos.

Esto consta en varios recibos recolectados por los consumidores, y conocidos por Caracol Radio, en donde evidentemente se cobra el 8% de impuesto al consumo en productos como el pan y la leche, alimentos exentos de todo tipo de impuesto.

En una de las facturas refleja que el consumidor compró una cubeta de huevos cuyo valor bruto es de 9.027 pesos. En el recibo además se especifica el cobro del impuesto al consumo de 722 pesos, por lo cual, el comprador tuvo que pagar en total, 9.750 pesos, por una sola cubeta de huevos.

En otra factura, un consumidor compró 2 bolsas de leche cuyo costo fue de 6.000 pesos, y una bolsa con 7 panes pequeños que costaron 2.100 pesos.

Sobre estos productos, se determinó que el valor bruto era de 7.500 pesos a lo que se le sumó 600 pesos más del impuesto al consumo. En total, esta factura sumó 8.100 pesos.

Caracol Radio indagó e intentó buscar respuestas de los establecimientos involucrados, pero no hubo respuesta alguna.

Frente al caso, que no es el único que ha sido denunciado en la capital de Boyacá, la Liga del Consumidor de Tunja, cuyo director es Rubén Serna, hizo una advertencia a los dueños de los establecimientos.

“No es válido estar cobrando ni el IVA ni el Impoconsumo a este tipo de productos, porque estos están exentos de esos tributos. Si alguno de los comerciantes está cobrando por alguna razón, este tipo de tributos en este momento, en enero del 2017, les hacemos un llamado para que se abstengan de hacer ese tipo de cobros, o de lo contrario tendrán que ser sujetos de un seguimiento de las autoridades competentes, ya sea de tipo preventivo, administrativo o disciplinario”.

Le pidió a los dueños de los establecimientos que “revisen muy bien sus cajas registradoras, y cambien desde ya ese concepto por impoconsumo que se estaría cobrando en los productos de consumo básico”.

Sobre lo que pueden hacer los consumidores que se percaten de que les están haciendo estos cobros, Serna aseguró que “en primer lugar, pueden solicitar la devolución del dinero al comerciante, están en todo su derecho, y posteriormente, deben guardar la factura, y dirigir su queja ante las ligas de consumidores del país”.

Así las cosas, los consumidores que encuentren que en panaderías y otros establecimientos les están cobrando algún tipo de impoconsumo sobre productos de básica necesidad y no procesados, con esos mismos recibos que sustenten la posible conducta de especulación y cobro errado, también pueden elevar la queja ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el cobro de impuestos o el aumento del IVA en productos de grueso consumo con el argumento de la entrada de la Reforma Tributaria, son ilegales, toda vez que estos están exentos de IVA.

Vale la pena recordar que el 60% de la canasta familiar tendrá IVA de 19% para 2017 , de acuerdo con la nueva Reforma Tributaria que empezó a regir desde el primero de enero y quedó consagrada como la ley 1819 expedida el pasado 29 de diciembre.

Estos son los productos y servicios que están libres de IVA:



• El Pan horneado o cocido y producido a base de harinas de cereales, con o sin levadura, sal o dulce, sea integral o no. No interesa la proporción de harina de cereal utilizada en su preparación.

• Carne fresca o refrigerada

• Ganado bovino, exceptos los de lidia

• Pescado, excepto los filetes

• Camarones, langostinos y demás decápodos

• Pollo

• Oveja

• Cabra

• Cerdo

• Leche y nata

• Papas

• Tomate

• Cebolla

• Banano

• Uva

• Manzana

• Melones

• Café sin tostar

• Caña de azúcar

• Arroz exepto el de uso industrial

• Queso, requeson, y lactosuero

• Huevos de gallina y otras aves

• Leche para bebés

• Preparaciones infantiles a base de leche

• Cuadernos

• Diarios y publicaciones periodicas

• Libros

• Medicamentos

• Preservativos.

• Los anticonceptivos para uso femenino, en todas sus variaciones, son otros de los productos que no están incluidos dentro de la Reforma Tributaria.

• Lentes de contacto, lentes de vidrio para gafas y lentes de otras materias para gafas.

• Educación

• Transporte público

• Aguas minerales

• Fertilizantes

• Maquinaria agricola

• Caucho natural

• Abonos

• Semillas para la siembra

• Sistemas de riego

• Sillas de ruedas y demás vehículos para personas en situación de discapacidad, incluso con motor u otro mecanismo de propulsión.

• Los precios de los antibióticos tampoco se verán afectados.

• Gas propano únicamente para uso domiciliario

• Internet fijo para estratos 1 y 2

• Computadores de menos de 1 millón y medio de pesos

• Tabletas y teléfonos de menos de 650 mil pesos

• Planes de datos inferiores a $45.000 pesos.

• Edificaciones de menos de $800 millones deducibles de renta.