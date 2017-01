Ocho personas han muerto en obras de construcción en Santa Marta

Un nuevo accidente laboral en una construcción residencial en Santa Marta causó la muerte de una persona identificada como José Carlos Romo, de 36 años, quien se encontraba adelantando labores en un quinto piso sin ninguna medida de seguridad cuando perdió el equilibrio y cayó al suelo.

Este caso es el octavo de muerte en condiciones similares en solo doce meses que se reporta desde la capital del Magdalena, en donde las familias de las víctimas aseguran que no están siendo escuchados por las autoridades para que se tomen correctivos en la expedición de permisos de construcción y así se eviten más accidentes mortales.

Carlos Campo, experto en seguridad industrial y salud ocupacional, advierte que actualmente en Santa Marta no se están haciendo inspecciones para verificar el cumplimiento de las normas mínimas de seguridad en las construcciones y responsabiliza a la justicia colombiana por la falta de resultados serios en la investigación de estos casos.

“Van ocho muertes por accidentes de trabajo en alturas, es la labor más peligrosa que se tiene en la ciudad y la mortalidad mayor es en la parte laboral del sector de construcción. Se están realizando las labores sin ningún control y es la razón por la que hay una accidentalidad tan alta en una ciudad tan pequeña”, dijo Carlos Campo.

“La Rama Judicial, incluyendo la Fiscalía, no tiene investigadores especialistas en salud ocupacional y accidentes de trabajo. No hay una sola respuesta a favor de las familias de las víctimas y a los totales responsables no les pasa nada, no hay una sanción y siguen dando permisos como si nada”, puntualizó Campo.

La Defensoría del Pueblo y la Personería Distrital han empezado a tomar cartas en el asunto con el acompañamiento jurídico a las familias de las personas muertas.