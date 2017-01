Icbf alerta que comunidades Wayúu no permiten la atención a la primera infancia

La subdirectora general del Icbf, Margarita Barraquer, aseguró que varios “algunas comunidades y algunos líderes están presentando unos argumentos en relación a que el instituto no les está cumpliendo, y no les está cumpliendo porque no se realizó un proceso de concertación en relación con esos servicios”. La funcionaria explicó que el Instituto elige autónomamente los operadores, pero sí se dialoga en la forma en que se prestan los servicios.

Barraquer dijo que “algunas autoridades y algunos líderes de los municipios de Uribia, Maicao y Manaure han manifestado que por esa razones no van a dejar ingresar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”.

El instituto aún no tiene cifras concretas de los menores de edad que se verían afectados por este problema, ni tampoco si los tres menores muertos en la Guajira en el 2017 hacían parte de estas comunidades.