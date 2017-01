Los niños en Agua Azul no estudiarán como protesta por la falta de agua

El próximo lunes un total de 50 estudiantes de la Vereda Agua Azul en Dosquebradas deben volver a estudiar y sin embargo la Institución educativa no tiene agua potable, por eso los padres decidieron realizar una protesta ante la situación que ya ha generado enfermedades en los niños y no enviarlos a clases hasta que se solucione el problema.

Y es que la institución educativa Cartagena sede boqueroncito fue construida por Ecopetrol en la zona de la tragedia de Villa Carola, no tiene agua potable.

Los últimos años en ese sector se han abastecido de una finca cercana que ha sido generosa con el líquido, a pesar de que ya se construyó una planta de tratamiento en la zona que nunca se entregó a la comunidad y que además no tiene conexiones con la escuela.

La planta debería estar funcionando hace 3 años y, según dice la comunidad, "supuestamente nosotros recibimos a satisfacción la planta de agua y eso es mentira porque a mi, que soy la presidenta de la Junta de Acción Comunal, no me han dado ninguna razón del agua potable. Empezando porque desde la planta no hay tubos que lleguen a la escuela para trasladar el agua", dijo Mariela Londoño.

La comunidad denuncia que los niños sufren constantes infecciones intestinales por eso el próximo lunes si no les solucionan el problema no permitirán los padres de familia que se dé inicio a las clases.

La Alcaldía responde

La planta de tratamiento si funciona, según confirmaron desde la Alcaldía a Caracol Radio. Desde allí dijeron que la dificultad se presenta por que no hay responsables del mantenimiento de la planta, en un acueducto que es comunitario y en una escuela que fue construida por Ecopetrol.

Según manifestó Saul Villabona secretario de obras públicas de Dosquebradas, en varias oportunidades han realizado visitas técnicas a la planta de tratamiento y confirman que si funciona, sin embargo al parecer por una controversia entre la comunidad y el propietario del predio privado donde fue construida la planta no se le da el uso adecuado.

"Faltan químicos para potabilizar el agua que no se compran, pues la planta fue construida en ese lote y al parecer no existe un contrato que indique cual es el responsable del mantenimiento del agua", indicó el funcionario.

Expresó que están tomando las acciones legales para que con recursos del municipio se pueda garantizar la prestación del servicio, mientras se adelantan las acciones necesarias para determinar la responsabilidad de los propietarios del predio y de la comunidad.