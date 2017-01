Según lo explicaron los propietarios en varias tiendas de mascotas la policía Ambiental y la secretaria de Salud municipal, realizan visitas permanentes para verificar no solo el estado de las especies que se comercializan, si no para verificar que no se trabaje con animales protegidos o prohibidos en la legislación colombiana.

Quienes comercializan peces aseguran que las especies que se venden en la ciudad son criadas en lagos cercanos y eso permite garantizar su procedencia.