Taxistas denuncian exagerado cobro de la calibración de taxímetros

Taxistas de Manizales se quejan de los altos costos de la calibración de los taxímetros, que es la actualización de los precios como el recargo nocturno, dominicales, festivos y nuevas tarifas.

El precio de la actualización cuesta 45 mil pesos lo que los taxistas califican como exagerado y desproporcionado, otro de los problemas es que solo hay un oferente en la ciudad que realice la calibración.

“Vemos con preocupación que la calibración este tan elevada incluso por encima del IPC, estos precios los determina la Secretaría de Tránsito de Manizales y no es justo que estemos pagando tanto por este servicio” Julián Osorio líder taxista.

Otra queja de los taxistas es que los taxímetros después de la calibración no quedan con las condiciones técnicas requeridas, por ejemplo algunos taxímetros no cuentan con los recargos dominicales ni los de moteles entre otros. “Estamos observando con preocupación como las actualizaciones no quedan bien a pesar de ello el cobro sigue siendo excesivo, solo hay un punto donde se realizan estas calibraciones y eso no es serio” argumentó Osorio

Finalmente los taxistas denuncian que hay personas que de manera ilegal ofrecen estos servicios, pero no es seguro teniendo en cuenta que incluso pueden quemar los taxímetros de algunos taxis. “Hay compañeros que han caído en falsas promesas y han tenido problemas con la actualización porque confían en particulares que de manera ilegal ofrecen estos servicios” puntualizó el taxista