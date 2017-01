Impugnan fallo del Consejo de Estado que frenó consulta minera de Ibagué

La Alcaldía de Ibagué impugnó el fallo de la sección cuarta del Consejo de Estado que avaló la realización de la consulta popular minera pero ordenó cambiar la pregunta por considerarla que no era objetiva e impedía la libertad del votante.

El mandatario municipal Guillermo Alfonso Jaramillo consideró que dicha sección del Consejo de Estado no era competente para estudiar la constitucionalidad del texto de la pregunta además que en la argumentación del alto tribunal no se tuvo en cuenta que la administración local no se opone a la realización de toda acción minera sino que intenta evitar el desarrollo de proyectos de mega-minería contaminante a cielo abierto, que a criterio del burgomaestre, genera graves perjuicios para la comunidad.

Jaramillo consideró que la ciudadanía tiene el derecho a decidir sobre el futuro de sus territorios además recordó que el hecho que una empresa minera tenga avalados unos título mineros no se puede considerar unos derechos adquiridos para desarrollar su actividad.