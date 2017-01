Soacha pide al Gobierno declarar emergencia educativa por déficit de cupos escolares

La preocupación aumenta en Soacha ya que a pocos días de iniciar las clases 3.500 niños no tienen cupos en ningún colegio público. El Concejal Wilson Rodríguez del partido Verde, le pido al Ministerio de educación declarar emergencia educativa ya que Soacha necesita más de 30 ciudadelas educativas.

“El llamado es al Gobierno Nacional para que declare emergencia educativa, es importante que avancen en la implementación de las ciudadelas educativas, este es un compromiso del Gobierno, llevamos un año y medio esperando estos anuncios. Soacha espera que inicien obras este año. Es importante que se tomen decisiones ante esta problemática”, precisó.

Sandra Guerrero, madre de familia, aseguró que desde el mes de noviembre están buscando cupos para sus dos hijas, lo que más le preocupa es que falta poco para iniciar las clases y aún no sabe en qué colegio estudiaran, aún sigue en la lista de espera.

“En el mes de noviembre me acerque a la Secretaría de Educación, me inscribieron y me informaron que quedaba en la lista de espera. Estamos a mediados de enero y nada que me dan una respuesta. Mis niñas estudiaban en Bogotá, pero ahora es imposible porque vivo y trabajo en Soacha”, explicó.

Según la Secretaría de Educación Municipal, a la fecha se han matriculado 56.440 estudiantes en colegios oficiales.