Cuatro guerrilleros de las Farc desertaron en Dabeiba, Antioquia

La gobernación de Antioquia reveló que cuatro guerrilleros de las Farc desertaron en la zona rural de Dabeiba, al parecer debido a las demoras para la concentración y desmovilización, por la presencia de paramilitares y los temores que tienen con el proceso de paz.

La revelación aparece en el cuarto informe de la comisión delegada por el gobierno departamental sobre sus recorridos a los 10 sitios de preagrupamientos temporal y las cinco veredas de tránsito a la vida civil.

En la zona veredal de Llanogrande-Chimiadó, comprensión rural de Dabeiba, faltan equipos de comunicación, no hay servicio ni de internet y abastecimiento eléctrico y las carpas instaladas para la comisión verificadora son insuficientes, debido a que solo cuentan con 12 dormitorios para 30 personas, se lee en el informe de la gobernación de Antioquia, mismo que precisa que el contrato de arrendamiento del lote para construir los campamentos de las Farc no se ha formalizado, por lo que no se ha avanzado en la adecuación de ellos.

“En el punto de preagrupamiento temporal Monteloro hay 45 miembros de las Farc, 28 hombres y 17 mujeres, cuatro de ellos menores de edad, además de tres recién nacidos”, añade el comunicado del Gobierno seccional de Antioquia.

Según el reporte de la administración de Antioquia, la demora del proceso pueden generar el aumento las personas que han desertado, después de tres hombres y una mujer.

Advirtió que en la zona han ocurrido extorsiones mediante la utilización del nombre de las Farc, sin que fueran ellos.

En el punto de preagrupamiento de temporal Alto de Urama hay 58 guerrilleros, cuatro de ellos menores de edad, detalló este cuarto informe de las visitas a estos sitios.

En toda la zona hay preocupación por la presencia de grupos paramilirares, quienes están apostados en las veredas Camparrusia y Urama de esta localidad. Además en municipios vecinos del occidente y el Urabá en Antioquia y Chocó.