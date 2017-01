Pese a los anuncios, la vía Medellín – Bogotá sigue cerrada

Luego de un arduo trabajo con maquinaria especializada para la destrucción de piedras y unos 200 operarios, la autopista Medellín-Bogotá en kilómetro 14+350 espera el visto bueno de las autoridades para que se habilite el paso vehicular en la zona, informó el consorcio Devimed.

En un corto comunidad precisó que: “En este momento la vía ya se encuentra despejada en sentido de descenso”, es decir, en sentido Bogotá - Medellín.

Lo anterior significa que “inmediatamente las autoridades lo determinen, los vehículos podrán transitar por la zona”.

El derrumbe que se atiende desde hace dos semanas ha tenido complicaciones por el desprendimiento de enormes rocas que deben ser destruidas con modernas técnicas para evitar mayores afectaciones en el sitio y a las comunidades vecinas.

En un reciente informe, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez detalló: “Se está removiendo una tierra, se detectaron unas grietas muy grandes, entonces esas grietas podrían llevar a ocurrir muertes de personas que estuvieran cruzando”.

En los 15 días de cierre se tiene el reporte de pérdidas que podrían superar los 20 mil millones de pesos, toda vez que la maquinaria por día cuesta 300 millones de pesos adicionalmente a los 300 millones de pesos que se dejan de percibir del peaje son 600 millones de pesos.

Los transportadores de carga también han expresado sus inquietudes por las demoras en la reapertura de esta vía y advirtieron sobre el impacto económico para este sector y para ellos en particular.

"Estamos teniendo muchas pérdidas porque no están dejando transitar los carros en el día, sino en la noche. Los carros están inmovilizados y hemos tenidos muchas pérdidas, porque no nos están dando largas, porque por la noche el tránsito es muy difícil, tenemos los carros parados y unas grandes pérdidas todos los transportadores en Antioquia, ya lo habíamos comentado y no nos escuchan", confesó el José Alejandro Lotero Mejía.

"Nos ha ido supremamente mal, cargando en el día, viajando en la noche, para descargar en el día. Nos demoramos dos días en un viaje y tratando de dormir un poco en el carro. Hay un recorrido por Puerto Berrío que es supremamente largo, entonces nos toca esperar a que den paso de 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, para que nos de paso y eso está supremamente complicado", describió don Gustavo Restrepo, conductor de camiones por esta troncal hacia el oriente del país, el magdalena medio y el centro del país.-