Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” tiene nuevo director

En ceremonia militar, presidida por el señor Vicealmirante Ernesto Durán González, Jefe de Operaciones Navales, encargado de las funciones de Segundo Comandante de la Armada Nacional; el señor Contralmirante Antonio José Martínez Olmos entregará la Dirección de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” al señor Contralmirante Gabriel Alfonso Pérez Garcés, quién se desempeñó como Comandante de la Fuerza Naval del Oriente. Por su parte, el señor Contralmirante Martínez asumirá la Jefatura de Desarrollo Humano de la Armada Nacional.

Durante los últimos dos años, bajo el liderazgo del señor Contralmirante Martínez se cuentan varios hechos importantes que han marcado el rumbo de la Escuela Naval de cadetes “Almirante Padilla” y han dejado retos importantes hacia la excelencia.

Luego de un trabajo concienzudo de autoevaluación, como parte del compromiso institucional de mejora continua, la Escuela Naval de Cadetes entregó el informe final con el cual se espera la visita de pares académicos del Consejo Nacional de Acreditación para la evaluación pertinente con miras a la Acreditación Institucional. Este es un proceso voluntario, en el que la institución se compromete para garantizar la autorregulación y garantizar la calidad de sus procesos como Institución de Educación Superior en sus tres funciones sustanciales: docencia, investigación y extensión social.

A este proceso de mejoramiento continuo para asegurar la calidad, se suman otros hechos como: la entrega del nuevo edificio de aulas y el edificio de laboratorios, obras de la primera fase del proyecto de modernización, que le otorgó a la Escuela Naval de Cadetes mayor y mejores capacidades para desarrollar actividades académicas y de investigación con miras a ser la mejor academia naval de Latinoamérica y universidad marítima de excelencia.

Se realizaron adecuaciones a los escenarios deportivos de la Escuela Naval de Cadetes, con miras a la celebración de los XVI Juegos Interescuelas donde la Escuela Naval de Cadetes obtuvo el segundo lugar, a muy pocos puntos del primer puesto, luego de varios años de estar en el tercer lugar en estas justas deportivas que se realizan cada dos año y reúne a los deportistas de las escuelas de formación de Oficiales de las Fuerzas Militares y Policía Nacional.

Asimismo, como parte del Plan de mejoramiento de las instalaciones de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, se habilitó el Muelle de la Escuela Naval de Cadetes, luego de una remodelación y expansión del área que le permite albergar mayor número de embarcaciones menores, para apoyar la instrucción de navegación a remo y a vela de los futuros Oficiales de la Armada Nacional.

Se realizó el fortalecimiento de la doctrina de formación naval militar del Cadete, tomando como base la filosofía de la verdad del Oficial Naval, entendida como la perfecta coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace; ante los ojos de Dios, en el marco de la Constitución Política de nuestro país, los reglamentos de la Armada Nacional y frente a la mirada amorosa de nuestros familiares.

Se adelantó en la institución un plan de embellecimiento y de amor por la institución que se ve reflejado en nuevos monumentos que representan tradiciones propias de un Oficial Naval, y el cuidado del medio ambiente, con el programa de arborización al que se han sumado todas las personas que integran la Escuela Naval de Cadetes y quienes la han visitado.

La investigación en la Escuela Naval de Cadetes tuvo un impulso significativo en este período, donde los grupos de investigación alcanzaron un nuevo nivel en la clasificación de Colciencias así: el Grupo de Investigación en Oceanología (GIO) de la Facultad de Oceanografía Física pasó de categoría B a A; el Grupo de Investigación en Comunicación, Control y Diseño Naval (GICCDN) de la Facultad de Ingeniería pasó de categoría C a B; el Grupo de Investigación LOGER de la Facultad de Administración Marítima pasó de categoría D a B; el Grupo de Investigación POSEIDÓN de la Facultad de Ciencias Navales y Facultad de Infantería de Marina pasó de no estar reconocido a categoría C.

También se obtuvieron premios como el premio de investigación “CT&I para la Investigación Formativa de la Fuerza Pública 2015”, del Ministerio de Defensa Nacional, con el proyecto Diseño Conceptual de un buque de instrucción y entrenamiento para la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”. Y el proyecto “Diseño e implementación de escenarios costeros con capacidad interactiva para simular en 3D fenómenos hidrodinámicos y meteomarinos con condiciones predictivas en la Bahía de Cartagena” que fue seleccionado para financiación en la convocatoria de Colciencias número 748, para proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación en Ciencias del mar para la Región Caribe.

Todos estos hechos ha contribuido de manera significativa a la función principal de la Escuela Naval de Cadetes, de formar integralmente a los Oficiales de la Armada Nacional, de la Marina Mercante y a la gente de mar; proyectándose como la mejor academia naval de Latinoamérica y universidad marítima de excelencia para la gestión del conocimiento en pro del desarrollo del poder marítimo colombiano.

Director Entrante

El señor Contralmirante Gabriel Alfonso Pérez Garcés, nació en la ciudad de Bogotá, Colombia, el 10 de diciembre de 1964 y se graduó como Teniente de Corbeta del Cuerpo Ejecutivo Superficie el 6 de junio de 1986.

Durante su carrera ocupó cargos a bordo de unidades tipo Fragata Misilera A.R.C. “Almirante Padilla”, como: Jefe de las Divisiones de Guerra Electrónica, Cubierta y Apoyo Aeronaval, C.I.C., Navegación y Comunicaciones, Artillería y Misiles, Jefe de los Departamentos de Armamento y Operaciones, Segundo Comandante y finalmente Comandante. Este último a bordo de la Fragata A.R.C. “Caldas”.

Como alumno realizó los cursos de ley para ascenso en cada grado; graduado en Ingeniería Naval con énfasis en electrónica en la Escuela Naval Almirante Padilla; Curso de Estado Mayor y Especialización en Comando y Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra, Curso de Altos Estudios Militares, Programa de Alta Dirección Empresarial en el INALDE y Maestría en Seguridad y Defensa Nacional.

Fue Oficial de planta y profesor en el Batallón de Cadetes de la Escuela Naval “Almirante Padilla”; Miembro del Estado Mayor Aumentado del Comando Específico de San Andrés y Providencia en San Andrés Isla; Jefe de la Dirección de Análisis y Producción de la Jefatura de Inteligencia Naval de la Armada Nacional; Jefe del Departamento de Operaciones y del Estado Mayor de la Flotilla de Superficie de la Fuerza Naval del Atlántico.

Igualmente se desempeñó como Oficial de Enlace de la Armada Nacional de Colombia en la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta del Sur (“Joint Interagency Task Force South.- JIATFS”) en Key West, Florida, Estados Unidos; como Director del Centro de Entrenamiento de la Flota en la Fuerza Naval del Pacífico y como Comandante del Comando Específico de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. A bordo del Buque Escuela A.R.C. “GLORIA” realizó crucero como alumno y ocupó cargos como Oficial de Embarque para entrenamiento de Cadetes, Jefe del Departamento de Cubierta, Segundo Comandante y Comandante, Jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto No.1 Caribe y Comandante de la Flota Naval.

Le han sido otorgadas las siguientes condecoraciones y distinciones nacionales y extranjeras: Condecoración Orden al Mérito Naval “Almirante José Prudencio Padilla” en los grados de Comendador y de Oficial; Medallas de Tiempo de Servicio por 15, 20 y 25 años; Medalla de Servicios Distinguidos al Comando General de las Fuerzas Militares, Medalla de Servicios Distinguidos a la Armada Nacional, Medalla de Servicios Distinguidos a la Aviación Naval, Medalla Militar al Mérito de la Reserva, Medalla por Servicios Distinguidos a la Fuerza de Superficie, Medalla Deportiva Militar de la Federación Deportiva Militar en la Categoría Subcampeón Nacional y la Medalla Naval “Almirante Luís Brión” de la Armada de la República Bolivariana de Venezuela.

Ascendió al grado de Contralmirante el 01 de junio de 2014 y hasta enero de 2017 se desempeñó como Comandante de la Fuerza Naval del Oriente.