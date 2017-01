Secretaría de Educación Distrital en atención permanente por matrículas

La Secretaría de Educación Distrital se declaró en atención permanente para supervisar la recta final del proceso de matrículas en los colegios oficiales, donde la meta es superar los 124 mil cupos.

Germán Arturo Sierra Anaya, secretario de Educación, dijo que todo el personal administrativo está disponible para servir de apoyo a los rectores y la comunidad educativa en este proceso, que es gratuito.

Dijo que los padres de familia no deben esperar a última hora, sino aprovechar la disposición de las 104 instituciones educativas para tramitar las matrículas.

Las clases se inician el próximo lunes 16 de enero, según el calendario académico de 2017.

En una primera etapa se matricularon más de 90 mil estudiantes, y la Secretaría de Educación tiene al menos 30 mil cupos más, pero es importante aprovechar para hacerlo a tiempo.

“Hacemos una invitación a los padres para que se acerquen a las instituciones educativas con la documentación requerida. No se necesita nada más porque el proceso es gratuito. Ninguna institución oficial le puede cobrar un peso por cualquier trámite. Es decir, que no hay excusas para no llevar a sus hijos a la escuela”, afirmó Germán Sierra Anaya, secretario de educación del Distrito.

Si un padre de familia no encuentra la atención adecuada en una institución educativa o tiene dudas o inquietudes, se puede dirigir a la Unalde correspondiente, o a la sede principal de la Secretaría de Educación en la plaza Benkos Biojó.