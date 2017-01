En extrañas circunstancias, muere trabajador en empresa multinacional en Cartagena

En circunstancias poco claras, fue encontrado sin vida un trabajador de una empresa de la zona industrial de Mamonal, en Cartagena, dentro de las instalaciones de la misma.

El cadáver de Humberto Claros Mendoza fue hallado en las horas de la noche de este martes, mientras cumplía su turno en la empresa. Al hombre lo estaban buscando a la hora de la merienda, y fue hallado cerca de un lugar alto, por lo que se presume que cayó desde ese punto.

La familia de Humberto pide a las autoridades esclarecer las circunstancias de su muerte. La primera hipótesis que se maneja es la de un suicidio, teoría que su familia rechaza.

“Era un muchacho serio, honesto, callado. En la mañana desayunamos juntos y no le vi ninguna anomalía, lo vi normal, por eso me asombro que digan que fue suicidio. Se sabe que hubo un accidente porque un compañero me contó que se había muerto. Dicen que se cayó, que se tiró, no hay nada claro”, señaló Luis Rodríguez Carreazo, suegro de Humberto Claros.

“Él no tiene razones para suicidarse, los compañeros dicen que estaba bien, que no lo vieron cabizbajo. Voy a ir a Medicina Legal, esto nos tiene consternados, la empresa no nos ha dicho nada. Ellos tienen que hacer la investigación, nadie vio como cayó, solo lo encontraron muerto y no hay más información”, aseveró Rodríguez.

“La empresa donde él trabajaba tiene que darnos la información, qué estaba haciendo, con quien estaba, si hay videos”, acotó el suegro de Claros, quien tenía cinco años laborando en la empresa, dos de seguido.

Claros era residente del corregimiento de Pasacaballos, cerca de la zona industrial de Mamonal, con su esposa y su hija en la vivienda de sus suegros.