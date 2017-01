Vehículos de tracción animal siguen circulando por las calles de Armenia a pesar de que está prohibido

No paran las denuncias de los ciudadanos porque un año después de que se anunciará que en Armenia no habría más vehículos de tracción animal, los carretilleros siguen circulando por las calles de la ciudad no solo generando maltrato animal sino que además hacen mala disposición de los escombros

La secretaria de tránsito y transporte de Armenia Fanny Amparo Martínez en diálogo con Caracol Radio dijo que los carretilleros no pueden circular en las calles porque está prohibido, y anunció que para el 16 de enero se reunirán todas las autoridades para buscarle soluciones y controles a este tema.

Por su parte la concejal animalista de Armenia Stefanny gomez manifestó que esta problemática se presenta porque el proceso de sustitución de vehículos de tracción animal no se realizó como debería ser para ejercer control en la ciudad.