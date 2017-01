Noticias más importantes de Armenia y Quindío, miércoles 11 de enero

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Como Alonso Alfredo Restrepo Garzón de 41 años de edad dueño de la tienda de ropa Pikalook fue identificado el hombre asesinado anoche en pleno centro de Armenia por sicarios que se movilizaban en moto

El hecho se registró sobre las 6 de la tarde en la carrera 17 con calle 23 en Armenia hasta donde llegaron los sicarios y le dispararon en varios oportunidades acabando con su vida

El subcomandante de la policía coronel Fredy Correa en diálogo con Caracol Radio explicó que con la información de testigos de la zona y las cámaras de seguridad buscan dar con el paradero de los responsables de este homicidio, luego de 5 días sin asesinatos en la capital del Quindío

En menos de dos semanas algunos de los detenidos que están en los calabozos de la Sijin de la policía en Armenia han intentado quemar colchones y otros elementos al interior de este centro de reclusión temporal, por fortuna los incendios han sido controlados a tiempo.

Ayer se registró al mediodía un nuevo conato de incendio que gracias a la intervención de los bomberos no pasó a mayores, la policía extremará los controles para evitar este tipo de alteraciones, en los calabozos hay actualmente 17 personas detenidas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El fortalecimiento educativo es el objetivo del encuentro de rectores del Quindío que se llevó a cabo en la ciudad

Álvaro Arias secretario de educación del Quindío manifiesta que estas actividades permiten mejorar los procesos de aprendizaje y enseñanza con el trabajo articulado que se da con cada uno de los rectores.

Por su parte el secretario de educación de Armenia Luis Antonio Cobaleda asegura que el aumento de la jornada única, del bilingüismo y el deporte serán los retos en este nuevo año.

La falta de cultura ciudadana generó la emergencia en el colegio ciudadela del sur de Armenia

Fue lo que dijo Marcelo Gallego rector de la institución educativa ciudadela del sur respecto a la calamidad manifiesta por hundimiento de la vía en el sector este colegio, ya que las personas arrojan las basuras a las cañadas y generan estos inconvenientes, además manifestó que en la sede del colegio en el barrio la fachada se van a atender a los cerca de 1.200 estudiantes afectados con esta problemática mientras se restablece la normalidad académica.

Desde la alcaldía municipal aseguraron que en 15 días se tendría el diagnóstico de EPA sobre el estado de esta vía.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El sector comercial de Armenia se vio perjudicado por las obras del centro de la ciudad en la temporada vacacional de fin de año

En el año 2016, 36 mil millones de pesos fue el recaudo por impuesto predial en Armenia En cuanto al cobro de valorización en el año 2016 recaudaron 37 mil millones de pesos así lo resaltó Augusto Gonzales Peralta secretario de hacienda de Armenia.

La alcaldesa de Calarcá, Yenni Trujillo en diálogo con caracol radio manifestó que como garante de la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo está al tanto de la situación administrativa y financiera de la empresa multipropósito de Calarcá, empresa que afronta varias demandas y crisis financiera por presuntos malos manejos de la junta directiva anterior

Jorge Iván Echeverry tomo posesión como nuevo director de industria y comercio cargo adscrito a la secretaria de turismo departamental.

El ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) inaugurará hoy las primeras zonas wifi gratis en los municipios de Armenia y Calarcá ubicadas en el parque cafetero en la capital del Quindío y otra en la plaza principal de la villa del cacique

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El ex concejal de Armenia Jhon Fredy Cerón del partido Liberal recuperará su curul luego de que la Procuraduría General de la Nación revocará los fallos de primera y segunda instancia proferidos por la procuraduría regional que lo habían destituido e inhabilitado por 10 años.

Cabe recordar que el ministerio público había tomado esta decisión porque presuntamente el concejal Cerón había ejercido presión sobre el ex secretario de gobierno de Armenia Héctor Marín para retirar una menor del centro de reclusión de menores.

Ante esta decisión de última instancia, el concejal retornará a su curul que había sido ocupada por Diego Fernando Fernández.

No paran las denuncias de los ciudadanos porque un año después de que se anunciará que en Armenia no habría más vehículos de tracción animal, los carretilleros siguen circulando por las calles de la ciudad no solo generando maltrato animal sino que además hacen mala disposición de los escombros.

La secretaria de tránsito y transporte de Armenia Fanny Amparo Martínez en diálogo con Caracol Radio dijo que los carretilleros no pueden circular en las calles porque está prohibido, y anunció que para el 16 de enero se reunirán todas las autoridades para buscarle soluciones y controles a este tema.

Por su parte la concejal animalista de Armenia Stefanny Gómez manifestó que esta problemática se presenta porque el proceso de sustitución de vehículos de tracción animal no se realizó como debería ser para ejercer control en la ciudad

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

60 mil millones de pesos será la inversión para las obras en el aeropuerto el edén de Armenia

De acuerdo con el alcalde de la ciudad Carlos Mario Álvarez esta inversión se daría en dos tiempos el primero en este año 2017 con 30 mil millones de pesos y el próximo año 2018 con los otros 30 mil millones de pesos, lo que se pretende es recuperar el aeropuerto y que sea un orgullo para propios y visitantes y no una vergüenza como lo es ahora.

Sobre este tema Caracol Radio consultó al director ejecutivo de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío Rodrigo Estrada quien espera que el gobierno cumpla con los compromisos expuestos en cuanto al inicio de las obras y el mejoramiento de esta importante terminal aérea.

Con información de testigos y las cámaras de seguridad la policía del Quindío busca a los sicarios que asesinaron a Alonso Alfredo Restrepo garzón de 41 años de edad dueño de la tienda de ropa Pikalook y que fue asesinado anoche en pleno centro de armenia en la carrera 17 con calle 23 por sicarios que se movilizaban en moto

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A una semana de que se inicie la jornada escolar aún no se ha contratado la alimentación escolar en el Quindío

Según el secretario de educación del departamento las dificultades se presenta por la contratación que genera el retraso en la alimentación, sin embargo se tienen proyectados 20 mil almuerzos y 21 mil refrigerios en todos los establecimientos educativos del departamento.

Al respecto el secretario de educación municipal Luis Antonio Cobaleda reconoció las demoras que se presentan con el proceso de contratación y aspira a que en el mes de febrero se pueda ofrecer el servicio a los 16 mil estudiantes de la ciudad.

En el año 2016, 36 mil millones de pesos fue el recaudo por impuesto predial en Armenia En cuanto al cobro de valorización en el año anterior recaudaron 37 mil millones de pesos, así lo resaltó Augusto Gonzales Peralta secretario de hacienda de Armenia.

Caracol Radio originará las emisiones de noticias de las 745 y 845 de la mañana desde las afueras del colegio ciudadela del sur en Armenia donde 1.200 estudiantes están afectados por un problema de agua negras y alcantarillado, escucharemos a la comunidad y las autoridades sobre las soluciones a esta problemática.