En Pereira la mayoría de puentes requiere inspección y mantenimiento

Es la más clara evidencia de la necesidad de revisión de los puentes, el denominado La Coqueta, que queda en la vía a La Florida y comunica peatonalmente a quienes van hacia varias fincas y barrios del municipio de Dosquebradas.

El suelo está hecho de latas y pedazos de llantas, colgadas de cables apenas sostenidos del, también inestable, terreno que rodea el Río Otún.

A ese puente colgante, se suman por lo menos dos más similares y otros dos vehiculares en los que, según dicen los ciudadanos de la zona, hace muchos años no tiene un mantenimiento.

Jaime Gómez, habitante del barrio Gaitán La Playa explicó que el puente que atraviesa hacia ese sector no solamente no tiene buena pintura, sino que hace |5 años que vive en el sector, no ha visto que le 'metan mano'.

También William Gálvis, habitante de la zona, dijo que teme porque "el gavión está socavado. Ese punte hace 20 años se volcó, se cayó por la falta de estabilidad en el terreno. El río está llevándose la base de la estructura, pero desde ese último incidente no se le ha hecho mantenimiento". El puente comunica con Frailes en Dosquebradas.

Según conoció Caracol Radio, zonas como el puente de la 23, el de la calle 19, el de la 37, el puente Gaitán, el puente sobre el río Dosquebradas en la antigua vía al Parque Industrial, el puente San José, sobre la Cristalina, el que del Rocío Bajo va a El Vergel y otros, requieren inspección para que se emitan conceptos técnicos y así haya intervención inmediata.