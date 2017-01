Preocupación por uso de cilindros de gas propano en ventas informales de Getsemaní

El gas propano en cilindros o pipetas es el combustible que permite la cocción de las comidas que ofrecen muchos vendedores ambulantes en el centro de Cartagena de Indias, de acuerdo a lo que se puede observar con solo caminar por sus calles.

Uno de los sitios con más presencia de este tipo de comercio es el concurrido barrio de Getsemaní donde cientos de turistas se reúnen alrededor de la plaza de la Trinidad.

En esa plaza se consigue desde un perro caliente hasta un negocio de carne asada, localizado a menos de un metro de un medidor de gas. Ninguno de los negocios cuenta con las condiciones mínimas de seguridad que establece la ley.

Esto representa un riesgo que preocupa a algunos ciudadanos, que enviaron la denuncia a este medio, porque temen que se pueda presentar una explosión.



Expertos advierten que en caso de una fuga muy grande, el gas se acumularía cerca al suelo –porque es más pesado que el aire– y, al contacto con una fuente de calor, como una estufa o el motor de un carro, podría explotar.



En caso de que un cilindro sea de mala calidad, la primera responsable es la empresa distribuidora, según la norma de la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg), que rige desde 2008 para estos productos.

Un ciudadano que pidió la reserva de su nombre indicó que “el descontrol que se observa en la ciudad, evidencia la falta de autoridad. Caminar por Getsemaní es un peligro para la sociedad, pues si llegase a ocurrir una fuga de gas y hay una explosión en cadena, ya que en esta parte del histórico barrio entrando a la plaza de la Trinidad se encuentran 19 tanques de gas propano, la tragedia es de grandes proporciones y dejaría cientos de muertos”, dijo.

Agregó que lo más doloroso es que la funcionaria responsable del espacio público en el Distrito no hace nada. “Las autoridades serán responsables de los acontecimientos fatales que sucedan en Getsemaní, aunque Dios no lo permita. La ciudad vive en un caos absoluto, lo que no se ve ni en los pueblos más pequeños, siendo que Cartagena es la cara de Colombia ante el mundo, es desprestigiada porque nadie cumple con la ley, por la falta de autoridad”.