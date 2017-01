SACSA entregó becas para estudiar inglés a jóvenes vulnerables de Cartagena

La Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. SACSA, operador del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, entregó ayer 16 Becas para estudiar el idioma Inglés a 16 jóvenes de las comunidades vecinas a la terminal aérea

El programa ONE FOR ONE, que hace parte de la estrategia de Gestión Social de SACSA, se hace en alianza con el Centro Colombo Americano y la Fundación Hernán Echavarría Olózaga, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los residentes en el barrio 7 de Agosto.

María Claudia Gedeón Cueter, gerente de Asuntos Corporativos de SACSA, explicó que lo que se busca con este programa es que más jóvenes de Distrito puedan contar con oportunidades que les permitan mejorar su calidad de vida.

“Una ciudad turística como Cartagena, que cada vez se posiciona más a nivel internacional, necesita muchísimo personal bilingüe en distintas áreas de trabajo. Con estas becas queremos que más jóvenes tengan herramientas para ayudarnos a construir una ciudad más competitiva y tengan la posibilidad de mejorar su calidad de vida con mejores empleos”, expresó Gedeón.

Según explicó la Gerente de Asuntos Corporativos, estas personas fueron seleccionadas de un grupo total de 110 participantes con edades entre los 16 y los 40 años, quienes además de cumplir con varios requisitos técnicos, debían acreditar una serie de competencias básicas para asegurar su permanencia en el proceso académico, el cual tendrá una duración de 32 meses.